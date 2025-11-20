Norris iguala récord histórico de McLaren en Las Vegas

Lando Norris está a punto de firmar un capítulo dorado en la historia de la escudería británica. Este fin de semana, el piloto de 26 años llegará a su carrera 150 con McLaren, igualando el mítico récord de David Coulthard justo en el marco del Gran Premio de Las Vegas, uno de los escenarios más llamativos de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En siete campañas, Norris ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en líder del campeonato mundial, símbolo de estabilidad y pilar del renacimiento deportivo de McLaren. Su temporada 2025 lo encuentra en un momento de madurez absoluta, dominando con confianza y manteniendo una ventaja de 24 puntos sobre su compañero Oscar Piastri, mientras Max Verstappen sigue al acecho.

El récord que marca una era en McLaren

La marca de 150 carreras en McLaren no es un número cualquiera. Pocas figuras han tenido la longevidad y el peso deportivo que Norris ha construido dentro del equipo. Y lo hace en uno de sus mejores momentos: liderando el campeonato, con McLaren asegurando ya su segundo título consecutivo de constructores y con una consistencia que ha sorprendido incluso dentro del paddock.

Norris confesó en Las Vegas que igualar a Coulthard es “una locura” y un motivo de orgullo personal. Este hito lo alcanzará mientras atraviesa la temporada más sólida de su carrera, acumulando siete victorias y demostrando temple incluso en fines de semana complicados.

A la par del éxito, los rumores sobre tensión con Piastri han crecido, pero Norris lo cortó de raíz: ambos pidieron reducir sus apariciones en videos de redes sociales para concentrarse en lo deportivo. “Somos pilotos, no influencers”, bromeó.

Piastri, Verstappen y la presión por el título

Aunque ambos pilotos de McLaren han ganado siete carreras, Piastri ha perdido tracción desde su triunfo en Países Bajos y llega a Las Vegas con tres quintos lugares consecutivos. El australiano mantiene el perfil bajo, confiando en retomar impulso en un fin de semana que podría definir el futuro inmediato de la pelea por el campeonato.

Detrás de ellos aparece Max Verstappen, quien todavía tiene opciones matemáticas, aunque mucho debe suceder para que recupere terreno en las últimas tres carreras.

Norris, por su parte, vive el sueño que tenía desde niño: correr en la Fórmula 1, defender a McLaren y ahora convertirse en el piloto con más participaciones en la historia del equipo. Su récord 151 llegará en Qatar, pero será en Las Vegas donde el británico firme el empate que lo coloca junto a una leyenda.