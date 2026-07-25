Lanzan una plataforma para pedir la exclusión de Argentina en el Mundial 2030: ya lleva más de 30 millones de firmas

Las repercusiones deportivas tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ parecen no tener fin. A las polémicas, debtates y discusiones sobre el nivel de los seleccionados, se le sumó ahora un fenómeno digital sin precedentes que sacude al futbol internacional: la creación de una plataforma global denominada "Argentina Out" (también conocida como "Argentina Fuera de los Mundiales para Siempre"), una campaña que exige a la FIFA la exclusión total de la Selección Argentina de todas las competencias mundialistas futuras y que ya acumuló más de 30 millones de firmas en 170 países.

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La iniciativa comenzó a gestarse y viralizarse rápidamente en las semanas posteriores a la gran final del torneo, impulsada originalmente tras el cruce en el que la Albiceleste se enfrentó a Inglaterra. Lejos de detenerse, la petición no paró de crecer: recolectó 23 millones de adhesiones en apenas su primera semana y hoy ya superó la barrera de los 30 millones, apuntando firmemente a meter presión de cara a los próximos ciclos clasificatorios y con la mira puesta en el horizonte de la Copa del Mundo de 2030.

En medio del revuelo digital, voces del ambiente futbolístico europeo comenzaron a analizar el trasfondo de este descontento masivo. Roberto Fornetti, entrenador de juveniles de la Serie C italiana y reconocido simpatizante de la Selección Argentina, reflexionó sobre el clima de hostilidad que se instaló en torno al combinado nacional y apuntó directamente contra la gestión general del torneo celebrado en Norteamérica. “Hay una suerte de ensañamiento en contra de la Argentina que se está convirtiendo no más en un evento futbolístico, sino también en contra de un país”, señaló en declaraciones recientes, advirtiendo que el malestar excede lo deportivo.

Si bien el enojo inicial de algunos sectores estuvo ligado a la derrota de los seleccionados europeos ante el combinado sudamericano —aunque con el desconcierto general de gran parte de la ciudadanía respecto a tensiones geopolíticas históricas como la causa de las Islas Malvinas—, el movimiento "Argentina Out" trascendió las fronteras de una simple cargada de hinchas para convertirse en una petición formal masiva. La recolección de firmas continúa absolutamente activa en internet sin una fecha límite de cierre establecida, mientras la AFA y el mundo del futbol observan con cautela cómo un descontento digital impulsado tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ escala a niveles institucionales y mediáticos sin precedentes en la historia del deporte.