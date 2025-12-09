“No es salvar el semestre...”: La contundente frase de Nicolás Larcamón en Cruz Azul previo al Derbi de las Américas

Cruz Azul ya tiene todo prácticamente listo para disputar el Derbi de las Américas en Qatar, partido que corresponde a la Copa Intercontinental 2025, donde el París Saint Germain aguarda en la final. El presente de los azules no es el mejor, pues vienen de ser eliminados del Apertura 2025 en semifinales y la continuidad de Nicolás Larcamón se ha puesto en duda . Ahora, sus declaraciones previo al choque contra Flamengo sorprendieron a más de uno.

Nicolás Larcamón palpita el choque contra Flamengo

En conferencia de prensa, el entrenador argentino dio ciertos indicios de cómo se encuentra el equipo previo al duelo ante los brasileños, pero una frase dejó descolocado a más de un fanático cementero: “No es salvar el semestre, es ejecutar nuestro estilo de juego”, fue lo que contestó Larcamón ante la pregunta de que si vencer a Flamengo y clasificar al playoff contra Pyramids salvaría el semestre tras la eliminación de la Liga BBVA MX.

|Crédito: @CruzAzul / X

Entre otras cosas, Larcamón comentó que el equipo “está motivado y con buen semblante”, además de revelar que Chiquete Orozco habría sufrido una luxación en el duelo frente a Tigres por el Apertura 2025. También envió un mensaje a los fanáticos azules: “Que la afición sepa que queremos trascender por medio de la identidad”. Será un partido clave para poner a prueba a Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue como Cruz Azul llegó a Qatar

Luego de la eliminación ante Tigres, la delegación de Cruz Azul tomó un avión para emprender su viaje a Medio Oriente. La plantilla realizó dos escalas y aterrizó en Qatar luego de prácticamente 20 horas de vuelo, un tiempo positivo teniendo en cuenta que no sucedió ningún percance en medio del viaje. Sin embargo, lejos de descansar, el cuerpo técnico realizó un trabajo de doble sesión ese mismo día.

“La logística fue compleja, pero mucho de lo que hay que hacer mañana es continuar con lo que hemos trabajado estos meses”, fue lo que expresó Larcamón en conferencia de prensa respecto al viaje que tuvo el equipo. En estos momentos, el once titular de Cruz Azul es una incógnita, sobre todo luego de lo visto en las semifinales frente a los Felinos, donde el DT decidió dejar en la banca a jugadores como José Paradela.

Qué día y qué hora disputará Cruz Azul el duelo contra Flamengo

El choque entre Cruz Azul y Flamengo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre, a las 11:00 horas (centro de México), en el Estadio Ahmad bin Ali de Rayyan, Qatar. En caso de salir victorioso, el Pyramids de Egipto espera en la siguiente instancia, para conocer al segundo finalista por detrás del PSG.