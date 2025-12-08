La decisión que tomaría Cruz Azul con la continuidad de Nicolás Larcamón tras caer en el Apertura 2025

El año de Cruz Azul llegó a su fin antes de lo previsto, pues los aficionados confiaban en que su equipo alcanzara, como mínimo, la final del Apertura 2025 . Sin embargo, La Máquina no logró imponerse ante Tigres y su camino finalizó en semifinales. Nicolás Larcamón, entrenador del primer equipo, fue el principal apuntado ante este resultado adverso, pero la directiva ya tendría una decisión tomada respecto al futuro del DT argentino.

Nicolás Larcamón se quedaría en Cruz Azul de cara al 2026

Según reportes, Larcamón seguiría ligado al primer equipo de Cruz Azul durante el comienzo del 2026. Además, un resultado adverso en el Derbi de las Américas, donde La Máquina enfrentará a Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 , tampoco cambiaría la perspectiva de la directiva azul. No obstante, existe un panorama donde el ex Necaxa podría abandonar La Noria.

Instagram Nicolás Larcamón / @nlarcamon

Si bien es cierto que la eliminación de Cruz Azul en semifinales de la Liga BBVA MX no fue suficiente para terminar con el ciclo de Larcamón, reportes indican que sufrir una catástrofe como una dura goleada o que el equipo se vea “sin idea futbolística” podrían hacer cambiar la opinión de los altos mandos del club cementero y de Iván Alonso, su director deportivo.

TE PUEDE INTERESAR:



La afición de Cruz Azul estalla contra Nicolás Larcamón

Tras la eliminación de La Máquina, sus aficionados no pudieron soportar el planteo de Larcamón ante la derrota y apuntaron en su contra. “Se le trajo para aprovechar el equipazo que se armó, para trascender. Eliminados otra vez en semifinales”, sentenció un fanático. Y concluyó su análisis con: “Larcamón se tiene que largar”.

#FueraLarcamon



Se le trajo para aprovechar el equipazo que se armó, para trascender.



Eliminados otra vez en semifinales y ahora muriendo de nada.



Larcamón se tiene que largar. pic.twitter.com/4WQGAYRM5o — NACIÓN AZUL® (@_NacionAzul) December 7, 2025

No obstante, no fue la única opinión similar, pues gran parte de la afición azul apoyó este comentario. Otros fanáticos resaltaron que Larcamón le quitó la confianza al grupo, quienes se veían muy unidos meses atrás. Si bien la directiva lo respalda, su continuidad estará sujeta a los resultados que obtenga próximamente.

¿Cómo es el contrato de Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

Cabe resaltar que Larcamón se unió a los banquillos de Cruz Azul durante el verano de este 2025, por lo que aún tiene mucha historia por contar. El entrenador argentino firmó contrato por dos temporadas y media con La Máquina, es decir, hasta diciembre de 2027, periodo en el que el club proyectó consolidar su idea futbolística bajo su mando. Sin embargo, existe la posibilidad de que esto se corte si la directiva lo decide.