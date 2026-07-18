4 maldiciones que Argentina deberá romper si quiere ser campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegará a su final el próximo 19 de julio en un enfrentamiento esperado por toda la fanaticada a lo largo del planeta: en Nueva York, España y Argentina chocarán en un cruce en donde el equipo sudamericano quiere superar cuatro maldiciones para poder besar la gloria. ¿Cuáles son los datos que debe considerar?

Y es que los argentinos no tendrán una tarea sencilla, para poderse consagrar con un certamen histórico deberán ir contra la misma historia, ya que, ninguna selección que arrancó la competencia ubicada en el primer lugar del ranking de la FIFA pudo celebrar al final del torneo.

En esta sintonía, la última vez que Slavko Vincic dirigió un partido de los sudamericanos terminó con una derrota en el recordado compromiso de la fase de grupos en donde los de Scaloni perdieron frente a su par de Arabia Saudita.

Adicionalmente, un dato que favorece al conjunto europeo es que con el silbante que dirigirá las acciones, nunca ha perdido un compromiso, acción que los ibéricos buscarán repetir durante el cruce del domingo.

Por último, la Argentina de Messi tendrá que superar una racha que cumplió Brasil hace 15 ediciones y que está vinculada con ser los últimos bicampeones mundiales luego de los títulos conseguidos en 1958 y 1962 respectivamente.

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre España y Argentina por la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

España: Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Paredes,Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Lionel Scaloni previo a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El conductor del conjunto Albiceleste participó de una conferencia de prensa en donde aseguró: "Yo creo que llegaron los equipos que merecen estar en la final", indicó.

En esta misma línea apuntó: "Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Cuando empieza a rodar la pelota el jugador se olvida de la presión y se dedican a jugar. No creo que sea un handicap, al contrario. Ellos ya jugaron finales de Eurocopa y de Nations League", puntualizó.