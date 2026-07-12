Las parejas de los jugadores de la Selección Argentina destruyeron a Mbappé: “El robo del siglo”

Mientras la tensión crece en la previa de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el foco mediático se trasladó por un momento fuera del césped para instalarse en la vida privada de una de las máximas figuras del torneo: Kylian Mbappé. En esta ocasión, no fueron las estadísticas ni sus goles los que lo pusieron en el centro de la escena, sino su vida sentimental, tras un divertido y picante intercambio protagonizado por las parejas de tres pilares de la Selección Argentina.

😅🔥 “LO DE MBAPPÉ CON ESTER ES EL ROBO DEL SIGLO”



Agustina Gandolfo, Caro Calvagni y Valu Cervantes, parejas de Lautaro Martínez, Tagliafico y Enzo Fernández, jugaron al ‘¿Quién roba?’ Con el Pollo Álvarez. pic.twitter.com/U2oeVFkL09 — PaseClave (@paseclave__) July 10, 2026

Durante una dinámica propuesta por el conductor sudamericano Pollo Álvarez desde los Estados Unidos, Agustina Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez), Carolina Calvagni (pareja de Nicolás Tagliafico) y Valentina Cervantes (pareja de Enzo Fernández) participaron del juego "Quién roba", un segmento donde debían calificar quién salía mejor parado en distintas relaciones. Cuando llegó el turno de opinar sobre el noviazgo entre el delantero francés y la reconocida actriz española Ester Expósito, las respuestas fueron unánimes y cargadas de humor.

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Qué dijeron las parejas de los jugadores de Argentina sobre la relación de Mbappé y Ester Expósito

La primera en tomar la palabra fue Agustina Gandolfo, quien no dudó en catalogar el vínculo como "el robo del siglo". A su comentario se sumó rápidamente Carolina Calvagni, quien entre risas apoyó la teoría con un contundente "terrible", mientras que Valentina Cervantes fue aún más directa al señalar: "Roba él. Re chorro". La espontaneidad de las mujeres de los jugadores argentinos se volvió rápidamente viral, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales en medio del clima de fervor que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El romance entre el futbolista del Real Madrid y la estrella española comenzó a tomar fuerza mediática a fines de febrero de 2026, tras ser vistos juntos en París. Desde entonces, el vínculo ha mantenido un perfil bajo, aunque la presencia de la actriz en el Santiago Bernabéu durante los partidos del equipo merengue terminó por confirmar lo que era un secreto a voces. A cuatro meses de haber iniciado la relación, la pareja se ha convertido en una de las más seguidas por los medios internacionales, aunque, al parecer, para las mujeres de la Selección Argentina hay grandes equivalencias.