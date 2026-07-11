“Messi es muy provocador": Ibrahim Hassan, asistente de Egipto, rompe el silencio tras la eliminación

La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando esquirlas, lejos de la calma que supuso el pitazo final en Atlanta. A pocos días del encuentro, Ibrahim Hassan, asistente técnico del seleccionado egipcio, alzó la voz para denunciar una supuesta conducta antideportiva por parte de Lionel Messi y el banquillo argentino durante el 3-2 que sentenció el destino del conjunto africano. Según Hassan, el capitán argentino no se limitó a su labor futbolística, sino que adoptó un rol de agitador en los instantes más caldeados del cruce, una acusación que vuelve a poner bajo la lupa la tensión psicológica que rodea a la Albiceleste en esta cita máxima.

Te invitamos a leer: Argentina vs Suiza: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 de julio, último partido de los cuartos de final del Mundial 2026, marcador online

"Messi es muy provocador; no entiendo por qué se acercó a nuestra zona técnica mientras protestábamos por las decisiones arbitrales", sentenció Hassan en una entrevista televisiva que ha dado la vuelta al mundo. Para el asistente egipcio, la victoria sudamericana no fue un triunfo puramente futbolístico, sino el resultado de un manejo astuto de las circunstancias y los errores arbitrales. "Jugaron con mucha frialdad, aprovechándose de las facilidades que les concedieron, y quedó claro que intentaban crear una situación de presión psicológica sobre nuestro cuerpo técnico y nuestros jugadores", agregó, dejando entrever una sospecha latente sobre un supuesto favoritismo arbitral que, según su visión, condicionó el devenir del encuentro.

Leo Messi tratará de superar su resistencia|REUTERS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



El clima en el banquillo africano llegó a un punto de ebullición insostenible durante los últimos minutos del partido. El episodio más crítico involucró al entrenador de arqueros, Saafan "el Pequeño", quien perdió los estribos ante la insistencia de los albicelestes y terminó viendo la tarjeta roja. Hassan, lejos de minimizar el hecho, insistió en que la agitación fue una estrategia deliberada. "Lo llamativo es que fueron los miembros del cuerpo técnico argentino quienes se acercaron a nuestra zona, no al revés; buscaban provocar una reacción en un momento delicado del partido", aseguró.

Para el asistente de Egipto, no existió una búsqueda de ventaja táctica genuina, sino una intención clara de desestabilizar emocionalmente a un equipo que se sentía perjudicado por el arbitraje. "No hubo intención técnica; solo querían provocar y distraernos en los minutos finales", concluyó, reafirmando una versión que añade una capa de hostilidad a la campaña argentina en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras Argentina se prepara para su duelo contra Suiza, estas declaraciones reabren el debate sobre si los métodos del equipo de Scaloni, más allá del talento de su capitán, rozan los límites de la ética competitiva.