NADIE más que México tiene esta marca histórica en la tabla del Mundial 2026 y solo Argentina podría igualarlo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó a definir a sus primeros clasificados a los dieciseisavos de final, pero existe un registro que distingue a México por encima del resto de las selecciones participantes. Tras completar la fase de grupos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre es el único que consiguió ganar todos sus partidos sin recibir goles.

La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además de sumar los nueve puntos posibles, mantuvo su portería invicta durante los tres encuentros, una combinación que hasta ahora nadie más ha conseguido en la competencia.

México hace historia en el Mundial 2026 y solo Argentina podría igualar una marca |Instagram: Érik Lira

La marca que posee México en el Mundial 2026

De acuerdo con datos recopilados por el estadístico español MisterChip, México ingresó a un grupo muy reducido de selecciones que lograron cerrar una fase de grupos perfecta en la historia de las Copas Mundiales. Antes del equipo mexicano lo habían conseguido Países Bajos en 1974, Brasil en 1986, Italia en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018.

Por ahora, la única selección que todavía puede igualar esa marca es Argentina. El equipo de Lionel Scaloni ganó sus dos primeros compromisos sin recibir goles y llegará a la última jornada del Grupo J con la posibilidad de alcanzar el mismo registro si derrota a Jordania y mantiene su arco en cero.

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Otras selecciones como España y Ghana también llegaron a la tercera fecha sin goles recibidos, pero ya dejaron escapar puntos en el camino, por lo que quedaron sin opciones de igualar la combinación de victorias perfectas y solidez defensiva que consiguió México.

Mientras espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana puede presumir una marca que ningún otro país logró hasta ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y que solamente Argentina tiene posibilidades de igualar en el cierre de la fase de grupos.

La marca de México que Argentina podría igualar|Getty Images

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