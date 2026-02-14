El mexicano Lasse Gaxiola firma una actuación histórica en los JJ OO de Milano Cortina 2026
El mexicano Lasse Gaxiola, de 18 años, concluye su participación en la prueba de Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Se escribe una nueva historia para el deporte mexicano, el juvenil Lasse Gaxiola, de 18 años, concluyó su participación en la prueba de Slalom Gigante de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un desempeño que lo ubicó en el puesto 53 que representa un paso trascendental para el esquí alpino en México.
Gaxiola completó la primera bajada con un tiempo de 1:27.23, mostrando temple y precisión en una pista que puso a prueba a los mejores del mundo. En la segunda manga, Lasse logró mejorar su registro con 1:20.85, cerrando con un acumulado de 2:48.08. Su actuación, más allá de los números, fue celebrada por la delegación mexicana como un símbolo de crecimiento en una disciplina donde el país apenas comienza a escribir su historia.
Primera medalla de oro para Latinoamérica en la historia de los JJOO de Invierno
La competencia estuvo marcada por un hecho histórico para América Latina: el brasileño Lucas Pinheiro Braathen se consagró con la medalla de oro, convirtiéndose en el primer atleta de su país en subir a lo más alto del podio en esquí alpino olímpico. La plata fue para el suizo Marco Odermatt, vigente campeón mundial y gran favorito, mientras que el bronce quedó en manos de su compatriota Loic Meillard, confirmando la supremacía helvética en esta disciplina.
Lasse Gaxiola y su madre hacen historia en los Juegos Olímpicos de Invierno
Pero la historia de Gaxiola no se limita a su desempeño en la pista. El apellido pesa y acompaña: es hijo de la legendaria Sarah Schleper, quien también compitió en esta cita olímpica y sumó otro capítulo a su carrera al disputar su séptima edición. Madre e hijo hicieron historia al convertirse oficialmente en la primera pareja en competir juntos en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno, un hecho que añade un matiz emotivo y único a la participación mexicana en Milano Cortina.
TE PUEDE INTERESAR:
- Polémica en Milán-Cortina 2026: las medallas olímpicas generan preocupación entre los atletas
- ÚLTIMA HORA: Donovan Carrillo BRILLA y queda en el lugar 22 en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026
- Allan Corona, finaliza su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, no sin antes dar un enorme mensaje al mundo del deporte
Lasse Gaxiola representó con orgullo a México y demostró que los sueños olímpicos no tienen fronteras. Su presencia en la pista, junto a la experiencia de su madre, simboliza la unión de generaciones y la apertura de un camino para futuras promesas del esquí alpino nacional.
¿Cómo es la prueba de Slalom Gigante?
El Slalom Gigante es una de las disciplinas técnicas del esquí alpino. Se caracteriza por combinar velocidad y precisión en el trazado de la pista.
Características principales
- Puertas: Los esquiadores deben pasar entre pares de postes llamados “puertas”. En el Eslalon Gigante, estas puertas están más separadas que en el slalom tradicional, pero menos que en el Super-G.
- Número de puertas: Para los hombres suele haber entre 56 y 70 puertas, mientras que para las mujeres entre 46 y 58.
- Desnivel: El recorrido debe tener una caída vertical de entre 250 y 450 metros en la categoría masculina, y de 250 a 400 metros en la femenina.
- Formato: La competencia consta de dos carreras en la misma pista, pero con recorridos diferentes. Se suma el tiempo de ambas bajadas para determinar la clasificación final.
- Técnica: Es una prueba que exige giros amplios y controlados, donde la capacidad de mantener la velocidad sin perder precisión es clave. El número de cambios de dirección suele equivaler al 11-15% del desnivel total del recorrido.