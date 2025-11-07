¡Canelo Álvarez rompe el silencio y calla todos los rumores!

El boxeador mexicano Canelo Álvarez volvió a ser noticia, pero esta vez fuera del ring. En medio de los rumores sobre una supuesta ruptura con su entrenador Eddy Reynoso, el campeón tapatío reapareció en redes sociales para poner fin a las especulaciones. Con un mensaje corto pero contundente, Canelo desmintió los rumores y dejó claro que su relación profesional y personal con Reynoso sigue intacta.

Así fue como Canelo Álvarez dio fin a los rumores

La publicación apareció este jueves en la cuenta oficial del boxeador, donde Canelo compartió dos fotografías junto a su histórico entrenador para felicitarlo por su cumpleaños. Acompañó las imágenes con un mensaje lleno de cariño y complicidad:

“Feliz cumpleaños, apá. Que cumplas muchos, muchos más. Te quiero mucho, gracias por todo siempre”, escribió el campeón unificado.

Estas palabras bastaron para silenciar los rumores que circularon en días recientes sobre un supuesto distanciamiento entre ambos, luego de la derrota del mexicano ante Terence Crawford, un combate que generó múltiples versiones sobre tensiones internas en el equipo.

🎂 Feliz cumpleaños apá @CANELOTEAM que cumplas muchos muchos más. Te quiero mucho, gracias por todo siempre. pic.twitter.com/lyl54AZRo3 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 6, 2025

Con este gesto, Canelo Álvarez reafirma su lealtad a Eddy Reynoso, quien ha sido su entrenador, estratega y figura clave desde sus primeros años como profesional. Juntos construyeron una de las carreras más exitosas en la historia del boxeo moderno, conquistando títulos en cuatro divisiones y consolidando al tapatío como el mejor libra por libra del mundo.

La relación entre ambos va mucho más allá del gimnasio. Reynoso ha sido una figura paterna para Canelo, quien desde sus inicios en Guadalajara lo considera un guía dentro y fuera del ring. Por eso, su mensaje no solo fue una felicitación, sino una declaración de apoyo mutuo.

Días antes, Reynoso también había mostrado su respaldo público al boxeador en un video con motivo de los 20 años de carrera profesional de Canelo Álvarez, donde expresó su orgullo por todo lo conseguido:

“¿Qué tal mi campeón? Muchas felicidades por estos 20 años históricos. Ha sido un honor compartir tantos años contigo y los que vienen. Aquí hay mucha gente que te quiere y está orgullosa de ti”, expresó el entrenador.

🎊 Felicidades Eddy Reynoso 🎊

Sin duda uno de los mejores entrenadores del mundo y no es opinión es realidad, responsable de llevar a sus boxeadores a ser campeones mundiales 🥊



Un orgullo para el deporte Mexicano y un valuarte en el mundo del pugilismo#BoxAzteca pic.twitter.com/ZnuFGD23UX — Box Azteca (@BoxAzteca7) November 6, 2025

Tras la derrota ante Crawford, muchos analistas especularon sobre un posible cambio de esquina o de estrategia para el futuro, pero el gesto de Canelo deja claro que Eddy Reynoso seguirá al mando en su esquina. De hecho, el campeón mexicano ya prepara su calendario para 2026, con varios nombres en la mira para su regreso al cuadrilátero.

Con esta publicación, Canelo Álvarez no solo desmiente los rumores, sino que envía un mensaje poderoso a sus seguidores: la unión y la lealtad son más fuertes que cualquier derrota. Una vez más, el campeón demuestra que su historia no solo se escribe con golpes, sino también con respeto y gratitud hacia quienes lo han acompañado en el camino.