¡INCREÍBLE! Para Checo Pérez la Fórmula 1 YA NO ES divertida

La Fórmula 1 2026 apenas comienza, pero la polémica ya está encendida. Y ahora una de las voces más importantes del paddock se sumó al debate: Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano, que volvió a la máxima categoría con Cadillac, no ocultó su sorpresa tras disputar el Gran Premio de Australia. Después de su regreso a la parrilla, el tapatío dejó una frase que rápidamente sacudió al mundo del automovilismo: la Fórmula 1 actual es menos divertida y demasiado artificial.

Las nuevas regulaciones técnicas implementadas esta temporada —especialmente en lo relacionado con la gestión de energía— han cambiado por completo la forma en que se compite en pista. Y para muchos pilotos, el resultado no es precisamente el esperado.

Las críticas no solo vienen de Checo Pérez. Figuras como Max Verstappen, Lando Norris y Fernando Alonso también han cuestionado públicamente el rumbo que está tomando la categoría.

¿Por qué Checo Pérez dice que la Fórmula 1 se volvió “artificial”?

Tras terminar 16º en el Gran Premio de Australia, Checo Pérez fue directo al analizar lo que vio en pista. El mexicano explicó que el nuevo sistema de gestión energética ha cambiado radicalmente la dinámica de las carreras.

Según el piloto de Cadillac, ahora muchos adelantamientos no dependen exclusivamente de la velocidad del coche o del talento del piloto, sino de cómo se administra la energía del monoplaza durante cada vuelta.

“Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. Es mucho menos divertida”, explicó Pérez después de la carrera en Melbourne.

El mexicano incluso relató una situación que lo sorprendió durante el GP australiano. Mientras perseguía al finlandés Valtteri Bottas, notó que el adelantamiento llegó con demasiada facilidad.

“Pensé que sería una pelea al final de la recta, pero a mitad de camino ya estaba varios metros adelante”, comentó.

Para Checo Pérez, este tipo de situaciones refuerzan la sensación de que las carreras ahora dependen más de estrategias energéticas que de la competencia directa entre pilotos.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

La nueva Fórmula 1 2026 divide opiniones entre pilotos y aficionados

El Gran Premio de Australia 2026 dejó un dato impresionante: se registraron 120 adelantamientos durante la carrera. En teoría, eso debería significar más espectáculo.

Sin embargo, dentro del paddock la percepción es distinta.

Muchos consideran que esos rebases no siempre reflejan una lucha real en pista, sino el efecto de las nuevas configuraciones de potencia y recuperación de energía que influyen directamente en la velocidad punta.

Checo Pérez fue claro al admitir que incluso para los pilotos resulta complicado entender algunos comportamientos del coche.

“A veces levantas un poco el pie y el cambio es enorme. Puedes llegar 30 km/h más rápido solo por manejar la energía de otra manera. Son cosas que sinceramente no termino de entender”, confesó.

Mientras el debate sigue creciendo entre pilotos, equipos y aficionados, la Fórmula 1 2026 no se detiene. La temporada continuará este 15 de marzo con el Gran Premio de China, donde se espera ver si estas críticas se intensifican o si los equipos comienzan a adaptarse mejor a la nueva era del campeonato.

Por ahora, una cosa está clara: la conversación sobre el futuro de la F1 apenas comienza.