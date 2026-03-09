EXPONEN el verdadero SUELDO de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada a Estados Unidos, Lionel Messi no solo revolucionó el futbol dentro del campo con Inter Miami, también transformó por completo el negocio alrededor de la MLS. Ahora, una revelación del copropietario del club ha vuelto a poner los reflectores sobre el impacto económico del astro argentino.

Jorge Mas, uno de los dueños del Inter Miami, reveló recientemente que el salario real del capitán argentino es mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. Aunque la liga publica cifras oficiales más bajas, la compensación total del jugador incluye varios ingresos adicionales.

La revelación confirma algo que muchos ya intuían: el campeón del mundo no solo es la figura del equipo, también es el motor financiero del proyecto deportivo que busca consolidar a la MLS como una liga cada vez más relevante en el panorama internacional.

¿Cuánto gana realmente Lionel Messi en Inter Miami?

Según explicó Jorge Mas en una entrevista con Bloomberg, Lionel Messi gana entre 70 y 80 millones de dólares al año gracias a una estructura contractual que incluye salario, participaciones comerciales y otros acuerdos estratégicos.

De acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Jugadores de la MLS, el argentino tiene un salario base cercano a los 12 millones de dólares, mientras que su compensación garantizada supera los 20 millones.

Sin embargo, esa cifra representa solo una parte del acuerdo total.

El contrato del capitán del Inter Miami también contempla ingresos derivados de patrocinios y alianzas comerciales. Entre ellos destacan su histórica relación con Adidas y un acuerdo de reparto de ingresos con Apple, empresa que posee los derechos globales de transmisión de la MLS.

Este modelo convierte a Messi en el jugador mejor pagado de la liga, pero también en uno de los deportistas con mayor impacto económico dentro del futbol mundial.

El impacto financiero de Messi en Inter Miami y la MLS

Más allá del salario de Lionel Messi, el verdadero efecto de su llegada se refleja en el crecimiento económico del Inter Miami.

Desde que el argentino aterrizó en el club en el verano de 2023, la organización ha experimentado una expansión sin precedentes en términos de valor de marca, patrocinios y proyección global.

Un ejemplo reciente es el acuerdo firmado con la empresa brasileña de servicios financieros Nu, que adquirió los derechos de nombre del nuevo estadio del equipo. El recinto, llamado Nu Stadium, tendrá capacidad para 26,700 aficionados y abrirá sus puertas con su primer partido el 4 de abril.

Además, la valoración del club ha crecido de manera notable. Según el medio especializado Sportico, Inter Miami ya es el equipo más valioso de la MLS, con una valoración cercana a 1,450 millones de dólares, tras un incremento del 22% en el último año.

Los dirigentes del club reconocen que el impacto del argentino es enorme. Desde su llegada, el equipo ha conquistado títulos, alcanzado finales y elevado su perfil internacional.

En palabras de los ejecutivos del club, la presencia de Lionel Messi en Inter Miami ha cambiado todo: desde el rendimiento deportivo hasta la dimensión económica del proyecto.