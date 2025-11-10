Escándalo en MLB: dominicanos de Guardians acusados de amañar apuestas

El béisbol de las Grandes Ligas (MLB) enfrenta uno de los mayores escándalos de su historia reciente. Los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos dominicanos y miembros de los Cleveland Guardians, fueron acusados de participar en un esquema de apuestas deportivas y lavado de dinero, según informó la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.

Escándalo sacude a los Guardians: dominicanos acusados por apuestas

De acuerdo con los fiscales, Clase y Ortiz habrían colaborado con apostadores para amañar lanzamientos específicos durante juegos oficiales, permitiendo apuestas fraudulentas que generaron más de 400 mil dólares en ganancias ilícitas. Las acusaciones incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, soborno deportivo y lavado de dinero.

Mientras Ortiz fue arrestado en Boston, Clase permanece en libertad, aunque enfrenta los mismos cargos. Ambos peloteros mantienen su inocencia y, a través de sus abogados, aseguran que “solo han jugado para ganar”.

MLB y Cleveland Guardians reaccionan ante el escándalo

En un comunicado, los Cleveland Guardians confirmaron estar al tanto de la investigación y manifestaron su cooperación total con las autoridades federales y con la propia Major League Baseball. Por su parte, la MLB reiteró que fue la primera en alertar al Departamento de Justicia y que su investigación interna continúa en curso.

Según los documentos judiciales, Emmanuel Clase habría iniciado su participación en 2023, compartiendo información sobre la velocidad y tipo de lanzamientos con apostadores, incluso durante los partidos. En 2025, Luis Ortiz se habría unido al esquema, recibiendo pagos de hasta 12 mil dólares por manipular el resultado de jugadas específicas.

El caso de los Cleveland Guardians se suma a una ola de acusaciones por apuestas ilegales en el deporte profesional estadounidense, que ya involucran figuras de la NBA como Chauncey Billups y Terry Rozier. Si son declarados culpables, Clase y Ortiz podrían enfrentar décadas de prisión federal, una mancha difícil de borrar para dos promesas del béisbol dominicano y para la reputación de una organización deportiva a la altura de MLB.