FIFA revela fecha del sorteo del repechaje rumbo al Mundial 2026

La FIFA anunció oficialmente que el 20 de noviembre de 2025 se realizará el sorteo del repechaje intercontinental y de la repesca europea rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento se llevará a cabo en la sede del máximo organismo del fútbol mundial, ubicada en Zúrich, Suiza, donde se definirán los últimos boletos para la gran cita de 48 selecciones.

La FIFA confirma el sorteo del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

El sorteo del torneo clasificatorio internacional se celebrará a las 13:00 (CET), y posteriormente tendrá lugar el sorteo del Play-Off Europeo, que determinará el camino que deberán recorrer las selecciones restantes para alcanzar su sueño mundialista. Serán 22 equipos en total los que buscarán su última oportunidad: seis en el torneo intercontinental y dieciséis en las eliminatorias europeas.

Hasta el momento, 28 selecciones ya aseguraron su lugar en la Copa del Mundo 2026, mientras que otras 14 (tres de Concacaf y once de UEFA) se definirán en las próximas semanas dentro de la fase preliminar. La expectación es máxima, ya que cada confederación se prepara para los últimos partidos que completarán la lista de naciones clasificadas.

Europa y el mundo se juegan sus últimas cartas hacia el Mundial

En el repechaje intercontinental de la FIFA, seis equipos competirán por dos lugares disponibles. Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC) ya tienen su puesto asegurado, mientras que las otras cuatro selecciones provendrán de Concacaf, AFC y CAF, según los resultados del periodo internacional de noviembre.

Por su parte, las eliminatorias europeas contarán con 12 sublíderes de grupo y 4 ganadores de grupo de la Liga de Naciones de la UEFA, distribuidos en cuatro cuadros de cuatro equipos. Cada cuadro se disputará en formato de semifinales y final a partido único, lo que garantiza emoción y dramatismo total para definir las últimas cuatro plazas europeas al Mundial 2026.

La clasificación al mundial se actualizará el 19 de noviembre, un día antes del sorteo, para establecer el orden de cabezas de serie. Con ello, la FIFA busca garantizar un proceso transparente y justo antes de cerrar el camino rumbo a la Copa Mundial 2026, que promete ser la más grande e inclusiva de la historia.