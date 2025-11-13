Fiscalía pide cárcel para beisbolista Wander Franco

El caso del beisbolista Wander Franco, jugador de los Tampa Bay Rays en las Grandes Ligas (MLB), vuelve a encender los titulares en República Dominicana. La Fiscalía dominicana pidió aumentar su condena de dos años de prisión suspendida a cinco años efectivos, tras considerar insuficiente la pena dictada por abuso sexual contra una menor de edad.

El campocorto, de 24 años, fue hallado culpable en junio de 2024, cuando un tribunal dictó una sentencia suspendida bajo la condición de que no se acercara “a menores de edad para fines sexuales”. Sin embargo, la fiscalía presentó un recurso solicitando una pena de cárcel efectiva, al considerar la gravedad del delito y el impacto social del caso.

La audiencia definitiva está programada para el 9 de diciembre, donde se decidirá si Wander Franco deberá cumplir prisión por el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente de 14 años.

Un caso que sacudió al béisbol de Grandes Ligas

El escándalo de Wander Franco ha sido uno de los más sonados en la historia reciente de la MLB. Tras conocerse las acusaciones en 2023, los Rays de Tampa Bay separaron al pelotero de toda actividad profesional. Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023, antes de que su carrera se detuviera abruptamente por las investigaciones judiciales.

Además de la condena penal, Franco fue sancionado con una multa de aproximadamente 1,700 dólares (equivalente a 10 salarios mínimos en República Dominicana). En septiembre pasado, el jugador fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, derivada de la presión mediática y legal.

La Fiscalía también solicitó rechazar parcialmente el recurso presentado por la madre de la adolescente, condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, delitos relacionados con el mismo caso.

El futuro incierto de Wander Franco

A pesar de haber sido considerado una de las jóvenes promesas del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas, el futuro de Wander Franco en el deporte profesional luce incierto. De confirmarse la nueva sentencia, su regreso al diamante sería prácticamente imposible en los próximos años.