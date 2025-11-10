Futbolistas que dejaron a México por otra selección nacional

Durante los últimos años, varios futbolistas mexicanos han decidido cambiar de bandera y representar a otros equipos nacionales. Algunos por falta de oportunidades con la Selección Mexicana, otros por motivos personales o familiares, pero todos con una historia que refleja los dilemas de la doble nacionalidad en el fútbol internacional.

Entre los casos más recientes está Marcelo Flores, quien tras jugar tres amistosos con México en 2021 y 2022, no volvió a ser convocado por la selección. Nacido en Canadá y con ascendencia mexicana e inglesa, el joven atacante decidió aceptar la convocatoria de Canadá en 2025. Aunque su trámite ante la FIFA aún está pendiente, su decisión marca un giro importante en su carrera.

Otro caso es el de William Yarbrough, portero nacido en Aguascalientes de padres estadounidenses. Luego de participar con las selecciones juveniles de México desde 2007, nunca recibió una oportunidad en la mayor. En 2015, optó por Estados Unidos, donde finalmente debutó en partidos oficiales.

También destaca Edgar Castillo, quien jugó con el equipo mexicano entre 2007 y 2008, incluso en la Copa América, pero tras no ser considerado por el cuerpo técnico, decidió representar a Estados Unidos desde 2016. Similar fue la historia de Jesse González, quien jugó con México en el Mundial Sub-20 de 2015, pero al sentirse más identificado con el entorno estadounidense, cambió su nacionalidad deportiva en 2017.

Más atrás en el tiempo, Martín Vásquez, nacido en Jalisco, vistió la camiseta mexicana en amistosos entre 1990 y 1992, pero al obtener la ciudadanía estadounidense, debutó con EE.UU. en 1996, convirtiéndose en uno de los primeros casos de este tipo documentados.

En las categorías juveniles también se repite el fenómeno. Azyk Gómez, nacido en Estados Unidos de padre salvadoreño, jugó para México Sub-16 en 2024, pero al no continuar en el proceso, decidió unirse a El Salvador en 2025.