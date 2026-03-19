Miami Open se queda sin una de sus figuras clave que se baja antes del inicio del torneo

Los fanáticos del tenis recibieron una pésima noticia luego de que el italiano Lorenzo Musetti anunció que no participará en el Miami Open cuando el cuadro principal estaba por ponerse en marcha. El italiano aparecía entre los nombres fuertes del evento y su ausencia pesa todavía más porque se produce después de la confirmación de que Novak Djokovic tampoco estaría en la competencia.

Lorenzo Musetti is the *21st* player to pull out of either the Miami Open men's or women's singles draw ⬇️#ATP #MiamiOpen pic.twitter.com/lWdpHpT1Jy — Tennis365 (@tennis365com) March 19, 2026

Musetti se baja del Miami Open por problemas físicos

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

La razón de fondo es física. Musetti se bajó por una lesión en el brazo, y la decisión se tomó después de escuchar la recomendación de los médicos, que aconsejaron no forzar su participación en Miami.

No se trató, entonces, de un cambio de planes menor ni de una cuestión administrativa, sino de una medida pensada para evitar que el problema se agrave justo cuando la temporada empieza a entrar en un tramo de mucha exigencia. En torneos de este nivel, jugar sin estar al cien suele salir caro, y por eso su equipo prefirió frenar antes de lamentar una recaída.

Lo que vuelve más llamativa esta historia es el momento en que se anunció la renuncia. La baja se conoció prácticamente a las puertas del cuadro principal, cuando el torneo ya acomodaba la atención alrededor de Musetti como uno de los favoritos que podía ocupar parte del espacio dejado por Djokovic.

En el fondo, la decisión también manda un mensaje sobre cómo quiere administrar su calendario. Musetti eligió priorizar la recuperación, seguir de cerca la evolución del brazo y no comprometer el siguiente tramo del curso, con la mirada puesta en la gira sobre polvo de ladrillo. Esa ruta tiene lógica, las informaciones alrededor de su retiro apuntan a que el objetivo ahora es llegar en mejores condiciones a las próximas semanas, en lugar de arriesgarse en una parada importante pero inmediatamente posterior en el calendario. A veces, en el alto rendimiento, bajar una marcha a tiempo vale más que insistir por orgullo.

Para el Miami Open, la salida del italiano no es cualquier ausencia. Sin Djokovic y sin Musetti, el Miami Open pierde a dos nombres capaces de empujar la conversación previa al inicio del cuadro, y eso altera el peso de varios cruces desde el primer día.

Musetti prioriza su recuperación pare el resto de la temporada

Todo apunta a que el equipo del italiano prefirió pensar más allá de una sola semana y proteger sus condiciones físicas antes de entrar en un tramo que puede marcar buena parte de su temporada. La referencia inmediata es la arcilla, porque las versiones alrededor de su retiro coinciden en que ese segmento aparece ya como el siguiente objetivo dentro de su planificación competitiva. Visto en perspectiva, la decisión parece menos sorpresiva cuando se entiende que un calendario mal administrado puede convertir una molestia controlable en un problema mucho más largo.

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Para quien sigue el circuito desde casa, la pista más útil ahora no es adivinar cuándo volverá, sino revisar la agenda oficial del torneo y los próximos reportes sobre Musetti antes de hacerse una expectativa cerrada sobre su regreso.

En tenis, una baja a tiempo también puede ser una buena noticia a mediano plazo, porque evita que un jugador compita a medias y prolongue un problema físico. Si la prioridad real es verlo bien en la siguiente parte del calendario, lo más sensato es mirar esta renuncia como una pausa estratégica y no como un retroceso definitivo.

