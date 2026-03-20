Mauricio Sulaimán advierte sobre los peligros de influencers “jugando” a ser boxeadores

La creciente tendencia de ver a creadores de contenido incursionando en el deporte de los puños ha encendido las alarmas a nivel mundial. Ante este escenario, Mauricio Sulaimán , presidente del Consejo Mundial de boxeo , envió una contundente advertencia a todos aquellos influencers que están interesados en subirse al cuadrilátero para enfrentar a profesionales verdaderos.

"Hay cosas buenas que sumar y cosas malas que hay que destacar".



Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, dio su postura sobre las peleas de boxeo entre influencers que están siendo un éxito para la audiencia joven. 🥊🇲🇽



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El máximo dirigente de este histórico organismo recordó de manera muy clara que esta disciplina de contacto es un deporte sumamente peligroso para cualquier individuo que decida practicarlo. Por esta misma razón, el directivo recalcó que entrar al ring sin tener el conocimiento técnico adecuado y los años de experiencia necesarios aumenta aún más dicho peligro para la salud.

Para la máxima autoridad de la entidad deportiva, es vital que todos los involucrados sean plenamente conscientes de la enorme responsabilidad que esto conlleva. Una pelea de este tipo jamás puede ser vista como un simple juego o como algo totalmente trivial que cualquier figura pública de internet puede llevar a cabo, porque todo podría terminar con una lamentable tragedia en el ensogado.

Mauricio Sulaimán alerta a los influencers sobre el boxeo

El fenómeno mediático ha crecido de forma desmedida durante los últimos años, impulsado por carteleras que generan millones de dólares en ventas de pago por evento a nivel internacional. Figuras famosas como el estadounidense Logan Paul han protagonizado espectáculos masivos, pero esta popularidad no exime a los participantes de los riesgos letales que existen al recibir castigo físico prolongado sin preparación profesional.

Aunque el propio Logan Paul logró aguantar varios asaltos frente al legendario Floyd Mayweather en una recordada contienda de exhibición, las condiciones de esos combates suelen estar muy controladas. Sin embargo, la preocupación actual radica en aquellos novatos de redes sociales que intentan replicar esta fórmula exitosa enfrentando a peleadores en activo, subestimando la verdadera fuerza y la técnica que posee un atleta consagrado.

Para evitar desenlaces fatales, los organismos sancionadores exigen regulaciones estrictas y diversos controles médicos exhaustivos antes de cualquier campanazo oficial. La intención principal de estas advertencias no es simplemente prohibir el entretenimiento moderno, sino asegurar una verdadera profesionalización en cada función para que la integridad humana prevalezca siempre por encima del jugoso negocio económico que representan estas transmisiones televisivas.

El boxeo no es un juego para influencers, afirma Mauricio Sulaimán

Cabe destacar que el líder del organismo verde y oro no es el único referente que ha alertado acerca de esta delicada situación actual. Otras figuras históricas, como por ejemplo el gran campeón mexicano Juan Manuel Márquez, también han alzado su respetada voz públicamente para manifestar un rotundo rechazo hacia estas prácticas emergentes que acaparan los reflectores del mundo deportivo.

Fiel a su estilo directo, el apodado "Dinamita" Márquez aseguró recientemente que estos espectáculos protagonizados por personalidades de internet simplemente están echando a perder el prestigio del pugilismo profesional. En respuesta a estas fuertes declaraciones, el propio directivo apoyó totalmente la postura del ex boxeador, argumentando que se debe respetar profundamente esta disciplina por sus altos riesgos inherentes.

El mensaje definitivo enviado desde las altas esferas del pugilismo internacional resulta ser bastante claro y contundente para las nuevas generaciones. Subir a intercambiar golpes en un escenario profesional exige muchísima disciplina, incontables horas de intenso entrenamiento en el gimnasio y una absoluta dedicación que ninguna cantidad de seguidores virtuales puede reemplazar al momento de sonar la campana oficial.

