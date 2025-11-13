Miguel Borja, en la mira de América y Tigres de Liga BBVA MX

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX podría recibir a una nueva estrella sudamericana. Según medios colombianos y argentinos, el delantero Miguel Ángel Borja, actual jugador de River Plate, estaría en negociaciones avanzadas con clubes mexicanos como América, Tigres y Cruz Azul, que buscan reforzar su delantera de cara al Clausura 2026.

Borja, de 32 años, tiene contrato con el conjunto “millonario” hasta diciembre de 2025, pero todo indica que su ciclo en el club argentino podría llegar a su fin antes de tiempo. De acuerdo con el dirigente colombiano Óscar Arturo Martán, cercano al entorno del jugador, “hay algo muy avanzado con un club de México, uno de los grandes; si América llega a los números que pide, seguramente se cerrará el trato” mencionó en el programa colombiano, “Zona Libre de Humo”.

La noticia ha generado gran expectativa en México, ya que el atacante colombiano podría convertirse en uno de los fichajes bomba de la Liga BBVA MX rumbo al Mundial de 2026.

América y Tigres, los grandes interesados en Miguel Borja

El Club América, urgido de gol tras un Apertura 2025 irregular, ha identificado a Borja como su principal objetivo. Los delanteros Henry Martín y Rodrigo Aguirre apenas sumaron cinco goles combinados en la fase regular, por lo que el colombiano llegaría como la solución ofensiva que tanto buscan en Coapa.

Sin embargo, Tigres UANL también habría mostrado interés en fichar al goleador de River, buscando un relevo de jerarquía ante la posible salida de André-Pierre Gignac al término de su contrato. En ambos casos, Borja llegaría como agente libre, lo que facilitaría su llegada al fútbol mexicano.

Desde su llegada a River Plate en 2022, Miguel Borja ha disputado 159 partidos, con 62 goles y 10 asistencias, consolidándose como uno de los atacantes más eficaces de Sudamérica. Su experiencia en selecciones, Copa Libertadores y torneos internacionales lo convierte en un refuerzo de peso para cualquier club.

Un fichaje que podría sacudir la Liga MX

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el fichaje de Borja podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado latinoamericano. América busca volver a dominar en México, mientras que Tigres y Cruz Azul desean mantener su estatus de clubes protagonistas.

Todo indica que Miguel Borja está listo para un nuevo desafío en su carrera, y la Liga BBVA MX podría ser su próxima gran aventura.