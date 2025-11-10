Miguel Rojas un héroe inesperado que define la Serie Mundial 2025 para los Dodgers

El Juego 7 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Azulejos de Toronto dejó dos imágenes que competirán por el recuerdo dorado de la afición. Ambas tuvieron un mismo protagonista: el venezolano Miguel Rojas.

El veterano, conocido como ‘Miggy Ro’, pasó de ser un suplente de liderazgo silencioso a la figura central en las horas más tensas de la postemporada, un desempeño que culminó con el segundo campeonato consecutivo de los Dodgers.

El batazo que revivió la esperanza

Todo comenzó en la novena entrada del Juego 7. Con el equipo al borde del abismo, el toletero venezolano se paró en el plato con la cuenta llena. Rojas, que no se caracteriza precisamente por su poder y no registraba un hit desde el 1 de octubre, confesó que su único objetivo era embasarse.

Sin embargo, lo que salió fue un proyectil de 387 pies que se voló la barda por el jardín izquierdo. Un jonrón milagroso que igualó la pizarra 4-4 y que fue el primer cuadrangular que conectaba este año ante un lanzador derecho.

“No soy un bateador de jonrones. Estaba ahí en mi zona, donde puedo hacer daño,” declaró Rojas, aún emocionado, en la transmisión de MLB Network.

El sacrificio defensivo de una lesión por el campeonato

Pero el impacto de Rojas en esa misma novena entrada no se limitó a la ofensiva. Con las bases llenas, en un momento de máxima presión que podría haber inclinado la balanza hacia Toronto, el venezolano se lanzó para atrapar una pelota difícil bateada por Daulton Varsho. A pesar de que la jugada le causó una lesión en las costillas y un notorio titubeo, Rojas logró girar y enviar la pelota al catcher Will Smith. Smith, con reflejos de infarto, logró el out sobre el corredor Isaiah Kiner-Falefa, que venía desde tercera.

En el Juego 6, Rojas participó en un doble play crucial: pese a un tiro complicado del puertorriqueño Kiké Hernández, ‘Miggy Ro’ mostró la agilidad necesaria para asegurar el out final que mantuvo a flote la serie.

Tras firmar con los Dodgers en 2023 y ver su opción de contrato activada este año, Rojas es ahora agente libre. Antes de los playoffs, había manifestado su deseo de jugar una temporada más y conquistar otra Serie Mundial. Con esta actuación, ha logrado lo segundo, dejando en el diamante la pregunta sobre su futuro.