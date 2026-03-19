MLS: Cuántos goles necesita Messi para liderar la tabla de goleadores

La nueva campaña de la MLS arrancó con un ritmo completamente electrizante y una tabla de goleadores que ya nos regala emociones muy intensas. Por ahora, Lionel Messi observa la cima desde el retrovisor con tres valiosas anotaciones, persiguiendo de cerca a dos grandes rivales que dominan la liga actual.

El liderato absoluto de la competición le pertenece a dos delanteros formidables que no se guardaron nada. Ambos artilleros aprovecharon estas primeras jornadas para imponer su letal contundencia.

El espigado croata Petar Musa demostró su enorme jerarquía internacional anotando un asombroso hat-trick con la camiseta de FC Dallas, catapultándose directamente a la cima. A la par, el estadounidense Brian White revalidó su etiqueta goleadora en Vancouver Whitecaps firmando un gran doblete para emparejar la clasificación.

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Frente a este escenario competitivo, el rosarino se encuentra en una posición sumamente expectante. Con su cuota actual, mantiene sus francas opciones de saltar al frente rápidamente mediante su genialidad.

La cuenta matemática para los aficionados es verdaderamente sencilla y muy apasionante de seguir jornada tras jornada. El capitán albiceleste necesita únicamente un doblete para empatar a los punteros, mientras que un hat-trick le entregaría el ansiado liderato solitario en la cima de este campeonato norteamericano.

Próximo rival del Inter Miami al que tendrá que enfrentar Messi

El próximo escenario donde Messi tendrá la oportunidad de reducir esa brecha goleadora será este sábado 21 de marzo, cuando Inter Miami visite al poderoso New York City FC en un duelo que promete ser uno de los más apasionantes de esta temprana temporada de la MLS. El partido llega en un momento de enorme tensión competitiva, justo cuando la tabla de goleadores individual está tan apretada que cualquier genialidad puede mover la clasificación de golpe.

El rival no será cualquier equipo. El New York City FC llega como el actual líder de la Conferencia Este, una posición que defiende tras cuatro jornadas impecables en las que únicamente ha concedido tres goles en contra, convirtiéndose en una de las defensas más sólidas de todo el campeonato. Para el argentino, romper esa muralla defensiva no solo significaría escalar posiciones en el marcador individual, sino también regalarle tres puntos enormes a su escuadra en este arranque decisivo.

MLS: Cómo dominar la tabla de goleadores como Messi

Ningún análisis sobre esta emocionante carrera deportiva estaría verdaderamente completo sin recordar detalladamente la monstruosa exhibición ofensiva que nos regaló el sudamericano durante el año pasado. El número diez se proclamó como el máximo artillero general marcando un ritmo competitivo que resultó ser implacablemente demoledor.

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Aquel rendimiento deslumbrante culminó con 29 goles durante toda la temporada regular, una cifra histórica y brutal que dejó sin opciones al peligroso atacante Denis Bouanga. El brillante extremo representativo de LAFC tuvo que conformarse dolorosamente con el segundo lugar general al registrar veinticuatro festejos totales.

Esa diferencia estadística confirmó el impacto fulminante del talento argentino sobre las canchas de Norteamérica. Semejante historial deportivo lo convierte automáticamente en la amenaza más temible para cualquier guardameta.

Más allá de las definiciones exactas frente al arco, la enorme influencia del ídolo mundial abarca absolutamente toda la maquinaria ofensiva de su club. Los defensores rivales padecen un auténtico calvario estratégico intentando descifrar constantemente cada uno de sus movimientos tácticos en la cancha.