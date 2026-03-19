NFL Draft 2026: ¿Cuándo es y cuál es el orden completo de la primera ronda?

El Draft 2026 de la NFL impone a las gerencias un conflicto deportivo fascinante: usar su orden de selecciones para tapar agujeros inmediatos o apostar por el mejor talento colegial a largo plazo. Esta decisión estratégica define reconstrucciones enteras en la liga y moldea las esperanzas de millones de aficionados de cara a la nueva temporada.

The NFL Draft order is locked in 🔒



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Cuándo es el Draft 2026 de la NFL y su primera ronda

La ciudad del acero abre sus puertas para recibir a los futuros ídolos del emparrillado en las inmediaciones del famoso Acrisure Stadium. Miles de seguidores viajarán hasta la sede en Pensilvania para atestiguar en vivo cómo sus franquicias toman decisiones cruciales desde la emblemática zona del Point State Park. El magno evento promete una derrama económica inigualable para los comercios de la región.

El día jueves veintitrés de abril arrancan las acciones nocturnas con los primeros elegidos del año, acaparando toda la atención televisiva. La actividad continúa incesantemente el viernes veinticuatro con rondas intermedias y cierra el sábado veinticinco con los últimos prospectos disponibles en la mesa de negociaciones.

Orden completo de la primera ronda del Draft 2026 de la NFL

El privilegio de inaugurar el tablero pertenece oficialmente a los Raiders, organización que necesita desesperadamente un mariscal de campo para revivir su ofensiva tras meses muy complicados.

Los Jets de Nueva York tomarán la segunda decisión global intentando blindar su defensiva, dejando a los Cardinals de Arizona en el tercer peldaño. La cuarta posición queda en manos de los Titans de Tennessee, mientras que los Giants de Nueva York completan el ansiado grupo de los cinco mejores turnos del reclutamiento anual.

La gerencia de los Browns de Cleveland ejecutará la sexta selección buscando apuntalar sus trincheras con sangre nueva, cediendo la séptima plaza a los Commanders de Washington. Los Saints de Nueva Orleans aparecen en el octavo lugar con urgencia de creadores de jugadas, seguidos por unos Chiefs de Kansas City que sorpresivamente seleccionan novenos debido a su atípica campaña anterior. El histórico décimo turno corresponde a los talentosos Bengals de Cincinnati para cerrar la fase más codiciada.

Los Dolphins de Miami abren la segunda decena en la undécima casilla, justo antes de que los Cowboys de Dallas tomen su primera decisión en el duodécimo puesto. Un inteligente intercambio previo permite a los Rams de Los Ángeles elegir decimoterceros, desplazando a los Ravens de Baltimore al decimocuarto lugar del esquema general. Los Buccaneers de Tampa Bay se ubican firmes en el decimoquinto escalón buscando rejuvenecer su plantilla de cara al futuro.

El orden completo de la primera ronda de selección será el siguiente:

1. Raiders de Las Vegas​

2. Jets de Nueva York​

3. Cardinals de Arizona​

4. Titans de Tennessee​

5. Giants de Nueva York​

6. Browns de Cleveland​

7. Commanders de Washington​

8. Saints de Nueva Orleans​

9. Chiefs de Kansas City​

10. Bengals de Cincinnati​

11. Dolphins de Miami​

12. Cowboys de Dallas​

13. Rams de Los Ángeles​

14. Ravens de Baltimore​

15. Buccaneers de Tampa Bay​

16. Jets de Nueva York​

17. Lions de Detroit​

18. Vikings de Minnesota​

19. Panthers de Carolina​

20. Cowboys de Dallas​

21. Steelers de Pittsburgh​

22. Chargers de Los Ángeles​

23. Eagles de Filadelfia​

24. Browns de Cleveland​

25. Bears de Chicago​

26. Bills de Buffalo​

27. 49ers de San Francisco​

28. Texans de Houston​

29. Chiefs de Kansas City​

30. Dolphins de Miami​

31. Patriots de Nueva Inglaterra​

32. Seahawks de Seattle

¿Quién es el favorito para ser el pick número 1 del Draft 2026 de la NFL?

2026 NFL MOCK DRAFT IS HERE 🚨@Nate_Tice and @FourVerts break down where college stars may land in the upcoming draft ✍️ pic.twitter.com/pnSYkoVkdN — Yahoo Sports (@YahooSports) January 7, 2026

El actual pasador de la universidad de Indiana, Fernando Mendoza, encabeza todas las proyecciones deportivas como el absoluto favorito para escuchar su nombre primero. Este talentoso jugador colegial domina los pronósticos de múltiples expertos gracias a su envidiable precisión, potente brazo y gran movilidad dentro de la bolsa protectora.

Otros prospectos brillantes también acaparan reflectores buscando dar una sorpresa definitiva en el máximo escenario. El talentoso profundo Caleb Downs y el explosivo apoyador Arvell Reese, ambos de la universidad estatal de Ohio, son considerados defensores de impacto inmediato que podrían transformar por completo cualquier unidad urgida de líderes atléticos.

La baraja de estrellas disponibles también incluye armas ofensivas sumamente codiciadas por los evaluadores profesionales. El veloz corredor Jeremiyah Love y el ágil receptor Carnell Tate lucen como auténticos diamantes listos para aportar yardas aéreas y terrestres desde su primer día de actividades oficiales en el demandante circuito profesional estadounidense.

Cualquiera de estos extraordinarios atletas tiene el talento suficiente para revolucionar el emparrillado profesional estadounidense de inmediato. Todo dependerá exclusivamente de las urgencias tácticas que priorice cada gerencia deportiva.