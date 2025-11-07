Cristiano Ronaldo explica su ausencia en el funeral de Jota

El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló finalmente los motivos por los que no asistió al funeral de Diogo Jota, su compatriota y excompañero en la selección de Portugal, cuya muerte conmocionó al mundo del fútbol internacional.

En una entrevista exclusiva con el periodista británico Piers Morgan, CR7 habló con el corazón y explicó que su ausencia no fue por indiferencia, sino por razones profundamente personales. “Uno de los motivos por los que no fui es porque, desde que mi padre falleció, nunca he vuelto a pisar un cementerio”, confesó el delantero del Al-Nassr.

CR7 disfrutaba de la compañía de Diogo Jota

Ronaldo, acostumbrado a estar en el centro de la atención mediática, también aclaró que su presencia podría haber desviado el foco del verdadero motivo del acto fúnebre. “Todos saben mi reputación. Donde voy, todo se convierte en un circo. Si hubiera asistido, la atención se habría centrado en mí y no en él. No quería eso”, explicó Cristiano Ronaldo, conmovido.

El capitán de la selección de Portugal aseguró que vivió la pérdida de su amigo de forma muy dolorosa, aunque a la distancia. “Lloré mucho… fue un momento difícil para todo el país, para su familia y para nosotros, sus compañeros”, dijo.

Sobre su relación con Diogo Jota, el exjugador del Real Madrid, Juventus y Manchester United destacó su humildad y su carácter reservado. “Era un buen tipo, tranquilo, un gran profesional. Me gustaba compartir tiempo con él, reírnos y disfrutar del fútbol. Fue muy triste perderlo tan pronto”, recordó.

Ronaldo también dejó claro que su apoyo hacia la familia de Jota no fue público, pero sí sincero. “No necesito estar frente a las cámaras para que la gente sepa lo que hago. Mi apoyo lo doy en silencio, detrás de escena”, afirmó el máximo goleador histórico del fútbol profesional, que está cerca de alcanzar los 1.000 goles en su carrera.

La muerte de Diogo Jota, delantero del Liverpool FC y de la selección lusa, marcó un antes y un después en el fútbol portugués. Y aunque el tiempo ha pasado, las palabras de Cristiano Ronaldo demuestran que la herida emocional sigue abierta para uno de los íconos más grandes del deporte mundial.