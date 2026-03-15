Así era el mundo la última vez que Venezuela clasificó a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol

El sábado fue un día histórico en el Clásico Mundial de Béisbol para el Team Venezuela, el cual derrotó 8-5 al campeón defensor, Japón, en el loanDepot Park , y selló su regreso a las semifinales del torneo por primera vez desde 2009.

Fue un duelo electrizante de principio a fin que inició con jonrón madrugador de Ronald Acuña Jr. a la superestrella nipona Yoshinobu Yamamoto. Luego hubo respuesta inmediata de Shohei Ohtani para igualar las acciones y seguir en un choque muy igualado.

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El momento decisivo llegó con los jonrones de Maikel García y Wilyer Abreu, que voltearon la pizarra y obligaron a los actuales campeones a remar contra la corriente hasta el último out. En los innings finales, el relevo venezolano cerró la puerta, garantizando la victoria 8-5.

Para miles de venezolanos en la tribuna y millones frente a la pantalla, no fue solo un triunfo, fue sellar la clasificación a los Juegos Olímpicos y volver a una instancia del torneo que llevaban 17 años esperando.

Venezuela y el Clásico Mundial: de 2009 a 2026

El triunfo ante Japón tiene un peso especial porque devuelve a Venezuela a un escenario que no pisaba desde el Clásico Mundial de 2009, cuando también alcanzó las semifinales del torneo y terminó firmando su mejor actuación histórica con un tercer lugar.

En aquella edición, la selección dirigida por Luis Sojo avanzó hasta las semifinales donde cayó 10-2 frente a Corea del Sur el 21 de marzo de 2009. Aquel equipo contaba con nombres que hoy son respetados por todos los venezolanos como Miguel Cabrera, Carlos Guillén, Henry Blanco, Ramón Hernández y Víctor Zambrano.

Más allá del diamante, 2009 fue un año que también quedó registrado en la historia mundial por acontecimientos que sucedieron en la política, la economía y la cultura; unos que vale la pena recordar para dar una perspectiva del tiempo que ha transcurrido desde aquel evento.

El 20 de enero de ese año, Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos como el primer mandatario afroamericano del país. Paralelamente, se vivían secuelas de la crisis financiera global con la economía contrayéndose, el comercio cayendo y los líderes del G20 anunciando medidas para rescatar al sistema financiero.

Mientras en Los Ángeles se discutía la alineación de Venezuela para la semifinal del Clásico Mundial, en las principales capitales se hablaba de medidas para rescatar la economía mundial.

Un mundo distinto al de 2009

Cuando Venezuela cayó ante Corea del Sur en la semifinal de 2009, el Clásico Mundial aún estaba consolidándose como torneo de envergadura y el béisbol internacional buscaba su lugar en un calendario dominado por las Grandes Ligas.

Hoy, en 2026, la competencia ya es de las más mediáticas del planeta, con transmisiones en múltiples plataformas, estadísticas en tiempo real y una comunidad latina en Estados Unidos mucho más numerosa.

En lo deportivo, Japón se ha mantenido como referencia absoluta con tres títulos (2006, 2009 y 2023), lo que realza todavía más el hecho de eliminar al campeón defensor y cortar una racha de 11 victorias consecutivas de los asiáticos en el torneo.

El contraste entre 2009 y 2026 también se siente en la narrativa del propio país y de su ruidosa fanaticada que hizo acto de presencia en Miami. Hace 17 años, muchos venezolanos seguían el Clásico Mundial desde su tierra, pero hoy buena parte de esa misma generación canta el himno desde gradas en Florida, viendo a Ronald Acuña Jr., Maikel García, Luis Arráez y Wilyer Abreu escribir un nuevo capítulo.