El “10” que ILUSIONÓ a la MLS… y volvió a decir que NO: la decisión de Neymar lo CAMBIA todo

La Major League Soccer seguirá creciendo, sumando figuras y rompiendo barreras, pero uno de sus grandes sueños tendrá que esperar. Neymar Jr., el nombre que más veces sonó como el próximo fichaje galáctico del fútbol estadounidense, decidió renovar con el Santos de Brasil y postergar, una vez más, su posible llegada a la MLS.

El brasileño de 33 años optó por continuar su historia con el club que lo vio nacer, apostando por la estabilidad, el afecto de su gente y un objetivo mayor que lo condiciona todo: llegar en plenitud a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras tanto, en Estados Unidos, la expectativa se congela.

Neymar, la MLS y un romance que nunca termina de concretarse

Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el nombre de Neymar volvió a instalarse con fuerza en la MLS. La posibilidad de reunir al tridente que marcó una época en el Barcelona —Messi, Suárez y Neymar— encendió la ilusión de los fanáticos latinos en Estados Unidos. Inter Miami, Chicago Fire y otra franquicia que nunca fue revelada aparecieron en el radar.

Sin embargo, el regreso de Neymar al Santos a inicios de 2025 cambió el escenario. Lesiones, lucha por la permanencia y un proceso de reconstrucción marcaron su segunda etapa en el “Peixe”. Tras evitar el descenso, el club paulista logró asegurar la renovación del dorsal 10 por todo el 2026, enfriando cualquier negociación con la liga norteamericana.

La MLS entiende que no se trata de una negativa definitiva, sino de una espera obligada. El contexto deportivo y personal de Neymar hoy pesa más que el atractivo económico y mediático de Estados Unidos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, la razón que lo explica todo

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, Neymar tiene una prioridad clara: mantenerse sano y competitivo. El brasileño sabe que necesita continuidad, minutos y protagonismo para volver a ser considerado seriamente por Carlo Ancelotti en la selección de Brasil.

Santos le ofrece algo que la MLS, hoy, no puede garantizarle del todo: un entorno conocido, menor adaptación y la presión justa para recuperar ritmo tras años marcados por las lesiones. Para Neymar, este no es momento de aventuras, sino de reconstrucción.

Mientras la MLS sigue sumando estrellas y consolidándose como una liga de impacto global, el gran golpe mediático con Neymar tendrá que esperar. El “sueño americano” sigue vivo, pero en pausa.