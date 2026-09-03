Cuándo, dónde y a qué hora se jugará la final de la Leagues Cup 2026

La final de la Leagues Cup 2026 ya está definida y el trofeo se quedará en México. La MLS dejó de competir luego de que ningún equipo estadounidense ni canadiense haya conseguido avanzar hacia las semifinales. Ahora, Toluca y Rayados de Monterrey serán los encargados de definir al nuevo campeón del torneo binacional. Aquí te contamos los detalles de este partido definitorio.

Toluca consiguió el pasaje a la final luego de haber derrotado cómodamente a Club León por 2-0 en la ciudad de Houston. Los goles fueron anotados por los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas. Por su parte, Monterrey sufrió hasta el último minuto para conseguir su boleto, luego de haber empatado 2-2 contra el Club América. Sin embargo, vencieron por 5-4 en la tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Leagues Cup 2026?

Diablos y Rayados jugarán la final de la Leagues Cup 2026 el próximo domingo 6 de septiembre, partido que está programado para iniciar a las 19:15 horas, tiempo central de México. Por esta razón, ambos equipos debieron reprogramar sus respectivos encuentros del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por la Jornada 7.

Leagues Cup 2026|--MexSport Agency--/MEXSPORT

¿Dónde se juega la final de la Leagues Cup 2026?

A pesar de que serán dos equipos mexicanos los que se enfrenten en la final, la Leagues Cup estableció que el título se defina en Estados Unidos. Será precisamente en la ciudad de Houston, Texas, y el escenario elegido para albergar el partido entre Toluca y Monterrey es el Shell Energy Stadium. Curiosamente, los Diablos vienen de disputar las semifinales ante León en el mismo inmueble.

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¿Cómo es el formato de la final de la Leagues Cup 2026?

La gran final se disputará a partido único, por lo que el campeón quedará definido este domingo en Houston. Toluca y Monterrey jugarán 90 minutos divididos en dos tiempos de 45 y, a diferencia de otras competiciones, no habrá prórroga en caso de igualdad.

Si el marcador termina empatado durante el tiempo reglamentario, el título se definirá directamente mediante una tanda de penales. El ganador levantará el trofeo y obtendrá el pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.