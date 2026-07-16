Leandro Paredes: cuál es el nivel de estudios del jugador de Argentina

La selección de Argentina enfrentará a España por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los referentes del mediocampo es Leandro Paredes, quien volvió a Boca Juniors en 2025 y sigue siendo una pieza importante para Lionel Scaloni. Además de su carrera deportiva, muchos se preguntan cuál es su nivel de estudios.

Antes de consolidarse como futbolista profesional, Paredes —que tuvo un cruce con Jude Bellingham— combinó el colegio con su formación en las inferiores de Boca. Su historia académica incluso estuvo muy cerca de cambiar el rumbo de su carrera, ya que un entrenador le puso una condición para mantenerse en el primer equipo.

Argentina está a 90 minutos de ganar una nueva estrella|Agustin Marcarian/REUTERS

El nivel de estudios que alcanzó Leandro Paredes

Leandro Paredes completó sus estudios secundarios. Durante su infancia asistió a la Escuela N.º 73 de San Justo y, tras mudarse de domicilio, continuó su educación en la Escuela N.º 38, ubicada cerca de su nueva casa. Cuando debutó en Primera División con apenas 16 años, había dejado la escuela para enfocarse por completo en el futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, Claudio Borghi, entonces entrenador de Boca Juniors, le dejó en claro que debía retomar los estudios si quería seguir formando parte del plantel profesional. Él aceptó el desafío, regresó al colegio nocturno y terminó el nivel secundario.

Claudio Borghi cambió el futuro de Leandro Paredes

Borghi recordó años después que quedó sorprendido por el talento del juvenil, aunque también le advirtieron que había abandonado los estudios. Por eso decidió citarlo antes de un entrenamiento para imponerle una condición: regresar al colegio o volver a las divisiones inferiores.

Paredes entendió el mensaje y reconoció que ese consejo fue determinante en su formación personal. Desde entonces continuó su crecimiento hasta construir una carrera en clubes como Roma, Zenit, PSG, Boca Juniors y la selección argentina.

Leandro Paredes aún tiene una cita pendiente en el Mundial 2026

La participación de Leandro Paredes en el torneo todavía no terminó. El mediocampista forma parte del plantel que enfrentará a España en la final del Mundial, con la posibilidad de levantar una nueva Copa del Mundo. Aunque en este campeonato alternó titularidades con ingresos desde el banco, sigue siendo uno de los líderes del grupo.

