LeBron y Curry sorprenden al descartar Los Ángeles 2028

El baloncesto olímpico recibió un golpe inesperado: LeBron James y Stephen Curry, dos de los nombres más grandes en la historia de la NBA, dejaron claro que difícilmente estarán con Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para muchos aficionados, especialmente los latinos que viven en Estados Unidos, la noticia cayó como un balde de agua fría. Eran las figuras que todos imaginaban liderando la fiesta olímpica en casa.

LeBron James se baja del sueño olímpico en casa

A sus 40 años, y con una carrera legendaria que lo ha colocado entre los mejores de todos los tiempos, LeBron James fue contundente en su podcast Mind the Game. Al ser cuestionado sobre Los Ángeles 2028, el ídolo de los Lakers no dejó espacio para la ilusión:

“Ni siquiera lo preguntes. Yo ya terminé. Lo estaré viendo desde Los Cabos”, lanzó entre risas, descartando completamente la posibilidad de buscar una cuarta medalla de oro.

LeBron, quien llegaría con 43 años a la cita olímpica, sabe que su última gran aventura con Team USA fue la coronación en París 2024, una final histórica en la que Estados Unidos venció a Francia en su propio territorio. Para él, ese momento ya lo dijo todo. “No podemos superar lo que acabamos de hacer”, aseguró.

Stephen Curry tampoco lo ve probable para Los Ángeles 2028

En ese mismo episodio, Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, tampoco dejó mucho margen a la esperanza. Aunque no fue tan tajante como LeBron, el máximo triplero de todos los tiempos prácticamente se despidió del sueño angelino.

“Nunca digas nunca, pero lo dudo mucho”, respondió Curry, quien llegará a 40 años en 2028.

Curry fue decisivo en la final olímpica de París con 24 puntos y triples decisivos, y al igual que LeBron, siente que esa actuación fue un cierre perfecto. “No podemos superar lo que logramos en París”, coincidió James, reforzando la idea de que ambos ya vivieron su última gran hazaña con la selección.