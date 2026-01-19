Se ROMPE una era en la NBA: LeBron James ya NO ES TITULAR en el Juego de Estrellas

La noticia sacudió a la NBA y, sobre todo, a la afición latina en Estados Unidos que ha crecido viendo a LeBron James dominar la liga. Por primera vez en 21 temporadas, el nombre de “El Rey” no apareció entre los titulares del Juego de Estrellas, una decisión que marca un antes y un después en la historia del clásico de media temporada.

No se trata de una ausencia total. LeBron estará presente en el All-Star Game 2026, pero el impacto está en el simbolismo: el jugador que durante dos décadas fue una constante indiscutible en el quinteto inicial ahora cede espacio a una nueva generación que empuja con fuerza.

El anuncio de la liga coincide además con un cambio radical de formato, lo que refuerza la sensación de transición en la NBA. El Juego de Estrellas se disputará con tres equipos: dos conformados por jugadores estadounidenses y uno integrado por estrellas del resto del mundo, respetando siempre a los inicialistas elegidos por votos de aficionados y periodistas.

The Western Conference NBA All-Star Starters! pic.twitter.com/A3o64czB0w — NBA (@NBA) January 19, 2026

¿Por qué LeBron James quedó fuera del equipo titular del All-Star Game?

Aunque LeBron James sigue siendo competitivo, su temporada con Los Angeles Lakers no ha sido la más dominante en números ni en impacto colectivo. La NBA, cada vez más enfocada en premiar el rendimiento actual, reflejó esa realidad en la votación.

En la Conferencia Oeste, la competencia fue feroz. Figuras como Luka Dončić, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama y Stephen Curry se quedaron con los puestos titulares, representando tanto presente como futuro de la liga. La decisión no fue un castigo a LeBron, sino una señal clara del cambio generacional que vive el básquetbol.

El nuevo All-Star y la lista de titulares que marcan una era

En el Este, los elegidos como inicialistas fueron Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Tyrese Maxey, una mezcla de estrellas consolidadas y talento emergente.

El All-Star Game 2026 se jugará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, casa de los Clippers, y promete ser uno de los más distintos de la historia. En los próximos días se anunciarán los jugadores suplentes, donde LeBron James apunta a aparecer sin problemas.

Para muchos aficionados, ver a LeBron fuera del quinteto inicial resulta extraño, incluso incómodo. Pero también es una confirmación de que la NBA entra en una nueva etapa. El Rey sigue en la corte, aunque ya no siempre en el centro del escenario.