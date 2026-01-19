LeBron CRUZÓ la línea y la NBA no PERDONA: el castigo que RETUMBA a los Lakers en plena temporada

La temporada 2025-26 de la NBA empieza a mostrar grietas para Los Angeles Lakers, y esta vez no solo por lo que sucede en la cancha. LeBron James, líder absoluto del equipo, quedó en el centro de la polémica tras criticar abiertamente el arbitraje luego de la derrota ante los Portland Trail Blazers, declaraciones que podrían traducirse en un costoso castigo económico.

El partido del 17 de enero estaba marcado por una baja sensible: Luka Dončić no estuvo disponible por molestias en la ingle, dejando a LeBron con la responsabilidad total de cargar al equipo. Sin embargo, desde el primer cuarto, el encuentro se volvió incómodo para los Lakers. Portland fue a la línea una y otra vez, acumulando 22 tiros libres, un factor que descompuso por completo el planteamiento defensivo de Los Ángeles.

El resultado final, 132-116 a favor de los Blazers, reflejó la frustración acumulada. Pero lo que realmente encendió las alarmas vino después, frente a los micrófonos.

¿Qué dijo LeBron James sobre el arbitraje que podría costarle una multa?

Visiblemente molesto, LeBron no se guardó nada. Señaló que el silbatazo fue excesivo desde el primer cuarto, mencionando que se cobraron entre 17 y 20 tiros libres en apenas doce minutos. Para el astro, ese contexto hizo casi imposible ajustar la defensa y competir en igualdad de condiciones.

Ese tipo de comentarios, aunque comunes en la emoción del momento, no pasan desapercibidos para la NBA. La liga considera que cuestionar públicamente la actuación arbitral afecta la credibilidad del juego, sin importar el peso del jugador que lo diga.

Deandre Ayton COULDN'T MISS (10/10 FGM) pic.twitter.com/DxBQxoPeE3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 19, 2026

La regla de la NBA y el impacto deportivo para los Lakers

El Manual de Operaciones de la NBA es claro: cualquier declaración que ponga en duda la integridad, imparcialidad o competencia de los árbitros puede derivar en una sanción económica. En el caso de LeBron James, la multa podría oscilar entre 25,000 y 75,000 dólares, una cifra menor para su carrera, pero simbólicamente fuerte.

Más allá del dinero, el contexto deportivo es lo que preocupa a la afición latina en Estados Unidos. Los Lakers han mostrado señales de fragilidad, especialmente cuando el equipo depende en exceso de LeBron. Las derrotas recientes y la tensión acumulada reflejan un vestidor presionado por los resultados.

Para el equipo de Los Ángeles, el reto es doble: corregir errores en la cancha y evitar que la frustración se convierta en un problema mayor. Para LeBron, el mensaje de la liga es claro: el liderazgo también se mide en la forma de manejar la derrota.