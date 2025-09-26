deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
De Leones Negros a Puebla | Alejandro Organista revela lo que nadie sabía | Liga MX

En esta entrevista exclusiva, el mediocampista revela los detalles detrás del movimiento que sacudió a la Liga de Expansión. ¿Fue decisión propia? ¿Qué dejó atrás en Leones Negros? ¿Qué espera en Puebla? Una charla llena de emociones, decisiones difíciles y nuevos

Azteca Deportes
Liga MX
En esta entrevista exclusiva, el mediocampista revela los detalles detrás del movimiento que sacudió a la Liga de Expansión. ¿Fue decisión propia? ¿Qué dejó atrás en Leones Negros? ¿Qué espera en Puebla?

