De Leones Negros a Puebla | Alejandro Organista revela lo que nadie sabía | Liga MX
En esta entrevista exclusiva, el mediocampista revela los detalles detrás del movimiento que sacudió a la Liga de Expansión. ¿Fue decisión propia? ¿Qué dejó atrás en Leones Negros? ¿Qué espera en Puebla?