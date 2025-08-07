El escenario para los PLAYOFFS en Liga Mexicana de Beisbol ¡Tres equipos luchan por un boleto!

La Liga Mexicana de Beisbol tiene este jueves su último día de actividades en el rol regular, y será hasta esta noche cuando se conozca al último invitado a la postemporada, donde Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Bravos de León luchan por ese último lugar.

Luego de una campaña en la que LMB celebró su centenario, hemos llegado al día final y el drama estará en tres ciudades, tres estadios que en simultáneo estarán al pendiente de lo sucedido. Todo este suspenso es en la Zona Sur, porque en la Zona Norte los equipos en postemporada ya quedaron confirmados.

SIGUE AQUÍ EN VIVO: OLMECAS DE TABASCO VS EL ÁGUILA DE VERACRUZ, JUEGO FINAL DE TEMPORADA REGULAR

El embrollo es en la Zona Sur, donde las novenas tuvieron un paso similar e inclusive una serie de situaciones podría dejarlos empatados en el parámetro de ganados o perdidos.

¿Cúal es el panorama de playoffs 2025 en la Zona Sur con Leones, Olmecas y Bravos?

Tres equipos, un boleto: la pelea por el 6to lugar de la Zona Sur se definirá el último día del rol regular en LMB, en el Estadio Beto Ávila, Domingo Santana y Beto Ávila de Veracruz.

¿Qué necesitan para avanzar Leones, Olmecas y Bravos?

*Leones (controla su destino) Necesita una victoria, o si pierden necesitan que Olmecas y Bravos también pierdan.

*Olmecas (necesita combinación de resultados)

Ganar y que Leones pierda ante Tigres

*Bravos (necesita combinación de resultados)

Ganar y que Leones y Olmecas pierdan

El panorama más complicado ahora lo tienen Bravos de León y la ruta más viable la tienen los Leones de Yucatán que con altibajos podrían cazar ese último y definitivo boleto a postemporada.

Te podría interesar: Julión Álvarez, un gran aficionado al Beisbol

¿Cómo están al día 7 de agosto los cruces de playoffs en LMB?

Zona NorteDefinidos los seis equipos que jugarán postemporada: Sultanes, Toros, Acereros, Tecos, Algodoneros y Charros

Aseguraron localía en el Primer Playoff: Sultanes y Toros

-Charros vs Sultanes (serie definida)

-Algodoneros vs Toros (serie definida)

-Tecos vs Acereros (serie definida, la localía se definirá en el último juego del rol regular)

Zona SurDefinidos cinco de los seis equipos que jugarán postemporada: Diablos Rojos , Guerreros, Piratas, Pericos y El Águila

Aseguraron localía en el Primer Playoff: Diablos Rojos, Guerreros y Piratas

-Leones/Olmecas/Bravos vs Diablos Rojos (serie aún por definir)

-Pericos/El Águila vs Guerreros (serie aún por definir)

-Pericos/El Águila vs Piratas (serie aún por definir)