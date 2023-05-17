Galería | Leones de Yucatán vencen a El Águila de Veracruz

Más de 9 mil aficionados asistieron la noche del martes al Estadio Kukulcán, para presenciar una victoria más de los Leones de Yucatán, ahora teniendo como víctima a El Águila de Veracruz por pizarra de 5-4.

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El duelo tuvo como agregado, el comienzo de la campaña Swings Más Verdes, la cual busca crear conciencia sobre el cuidado del planeta tierra, convocando a toda la afición a sumarse a esta iniciativa que termina el 25 de mayo.

Regalan más de 500 arbolitos los Leones de Yucatán

La secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán en compañía de los campeones Leones de Yucatán, regalaron más de 500 arbolitos a un sector de la afición que asistió al primero de la serie.

Así, con arbolito en mano los asistentes vieron como el equipo visitante abrió la pizarra con elevado de sacrificio de Anthony Giansanti, quien envió al plato a Gustavo Núñez para timbrar la carrera de la quiniela.

Leones de Yucatán remontaron en casa

Los melenudos reaccionaron y armaron rally de tres rayitas en la parte baja de la segunda entrada, con doblete del estelar venezolano Alcides Escobar, y dos más con hit de Robel García quien recién se integró a los felinos, para dejar la pizarra 3-1 en ese momento.

AQUÍ PODRÁS VER EL SEGUNDO JUEGO DE LA SERIE EL ÁGUILA DE VERACRUZ VS LEONES DE YUCATÁN

Los jarochos sumaron una más a su cuenta en el tercer inning, con doble de Junior Lake, quien envió a Gustavo Núñez para poner por la mínima en el score en ese instante 3-2.

Luis “El Pepón” Juárez conectó su quinto cuadrangular de esta temporada 2023, llevándose en las bases a Norberto Obeso, para ampliar la diferencia y poner al frente a los campeones 5-2.

Ya en la salida de la novena tanda, los visitantes se acercaron por la mínima de dos carreras en la pizarra, con doble de Carlos Arellano y rodado productor de out del mismo Gustavo Núñez, quienes dejaron el marcador 5-4.

En la loma yucateca, inició la leyenda Yoanner Negrín, quien se apuntó su victoria número 65 en la historia del club selvático, lanzando cinco innings, con tres imparables, dos carreras limpias y ponchó a dos Águilas en su labor. También mostraron poder en las serpentinas Dalton Rodríguez, Jorge Rondón, Alex Tovalín y cerró Fernando Rodney con su primera victoria con la franela campeona.

Por Veracruz lanzó el colombiano Kevin Escorcia, quien únicamente trabajó dos entradas, recibiendo tres carreras y seis inatrapables. En su labor se apoyó de los relevos de Fredy Quintero, Ty Madrigal y Juan Pineda.