Golpe para Estados Unidos: el problema con Christian Pulisic antes de enfrentar a Australia

Estados Unidos encendió las alarmas antes de su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Christian Pulisic, una de las principales figuras del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, quedó en duda para enfrentar a Australia por un problema físico que lo condicionó después del debut ante Paraguay.

El atacante arrastra una molestia en la pantorrilla izquierda, situación que lo obligó a salir al descanso en el primer partido del conjunto estadounidense. Aunque no fue descartado de manera oficial, su presencia contra Australia quedó sujeta a la evolución de las últimas horas y a la decisión del cuerpo técnico.

De acuerdo con la información difundida por U.S. Soccer, Pulisic era el único futbolista de Estados Unidos con disponibilidad en duda para este compromiso. El resto del plantel aparecía en condiciones de jugar, por lo que la atención quedó centrada en el estado físico del jugador del Milan.

Pulisic, una de las figuras de Estados Unidos

Qué problema físico tiene Christian Pulisic

Pulisic presentó una molestia en la pantorrilla izquierda durante el debut de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante fue titular frente a Paraguay, pero solo disputó el primer tiempo y no regresó para la segunda mitad a pesar de su gran nivel.

La situación no pasó inadvertida dentro del cuerpo técnico. En los días posteriores, Pulisic trabajó con cargas diferenciadas y no completó la misma rutina que el resto de sus compañeros, lo que aumentó las dudas sobre su presencia ante Australia.

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El caso fue manejado con cautela por el entrenador Pochettino. El argentino no lo descartó, pero tampoco aseguró que pudiera ser utilizado desde el inicio. La decisión final dependería de la respuesta física del jugador en la previa inmediata del encuentro.

Christian Pulisic podría perderse el Estados Unidos vs Australia

El partido ante Australia aparece como un duelo clave para Estados Unidos en el Grupo D. Después de vencer a Paraguay en su presentación, el equipo norteamericano busca dar otro paso importante rumbo a la siguiente ronda, pero podría hacerlo sin su futbolista más influyente en ataque.

La participación de Christian Pulisic en el juego entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, está en duda|Crédito: @usmnt

Pulisic no solo es uno de los líderes del vestidor, también es una pieza determinante por su capacidad para romper líneas, generar ventajas en el uno contra uno y conectar con los delanteros. Su eventual ausencia obligaría a Pochettino a modificar el plan ofensivo.

En caso de no estar disponible, Estados Unidos tendría que buscar una variante por el sector izquierdo como es el caso de Maximilian Arfsten. No obstante, otra opción que surge es poblar aún más el mediocampo con nombres como Giovanni Reyna o Sebastian Berhalter.

Cuándo juegan Estados Unidos vs Australia

Estados Unidos enfrenta a Australia este viernes 19 de junio a las 13:00 horas (tiempo centro de México) por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro puede marcar buena parte del rumbo de ambos equipos en la fase de grupos.

Stripes are set out. 🇺🇸 pic.twitter.com/20wKia5yZB — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 19, 2026

Australia llega con confianza tras vencer a Turquía en su debut, mientras que Estados Unidos también comenzó con una victoria ante Paraguay. Por eso, el duelo tiene peso directo en la pelea por los primeros lugares del sector.

La gran incógnita está en Christian Pulisic. El atacante no está oficialmente descartado, pero llega entre algodones y su presencia se definirá a último momento. Para Estados Unidos, su estado físico se transformó en el principal tema antes de uno de los partidos más importantes de su arranque mundialista.