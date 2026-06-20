Por qué FIFA creó la regla que castiga a los jugadores con tarjeta roja por taparse la boca

Durante la noche del 19 de junio y en encuentro correspondiente de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Turquía y Paraguay se registró un hecho que quedará marcado para la historia: Miguel Almirón fue expulsado por una conducta que anteriormente se encontraba normalizada y que está relacionada con el gesto de taparse la boca luego de una jugada de partido.

Se debe remarcar que esta nueva reglamentación fue implementada por la FIFA debido a un suceso ocurrido en la última edición de la UEFA Champions League entre Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, quien fue señalado por recitar insultos discriminatorios contra Vinicius Jr del Real Madrid.

¡SIGUEN CON VIDA! 🇵🇾 Tres puntos de oro para los paraguayos 🔥⚽️ pic.twitter.com/I6ShsK6lBO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 20, 2026

Por tal motivo, el silbato principal de un compromiso estará en la obligación de amonestar con la tarjeta roja a cualquier jugador que se tape su boca con la mano o utilice su camiseta.

Es importante recordar que el futbolista paraguayo en el debut mundialista también recibió una amonestación por otra nueva regla. En el cruce frente a los australianos, el jugador del Atlanta United recibió tarjeta amarilla luego de que el VAR revisó una jugada en la que confundieron la identidad de un deportista durante la sanción. Por tal motivo, a Tim Ream se retiró la cartulina amarilla que previamente le habían mostrado.

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