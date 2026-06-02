Lionel Scaloni sorprende a todos convocando a un jugador de 16 años que hasta comparan con Maradona

Aunque la lista de convocados de la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está confirmada, en las últimas horas el director técnico Lionel Scaloni sacudió por completo el entorno albiceleste al citar a una joven promesa de apenas 16 años de edad que ya comparan con Diego Armando Maradona.

Se trata de Simón Escobar, el deslumbrante lateral izquierdo que milita en Vélez Sarsfield. De acuerdo con informes del periodista Gastón Edul para la cadena TyC Sports, el juvenil defensor tiene altas probabilidades de sumar minutos de juego en los partidos amistosos de preparación antes de encarar la justa mundialista, no como Franco Mastantuono.

Las virtudes de la nueva joya de 16 años que cautivó a Lionel Scaloni

Nacido en el 2009, Simón Escobar se ha consolidado rápidamente como la máxima promesa de las categorías inferiores de la escuadra de Liniers. El cuerpo técnico del primer equipo de Vélez Sarsfield ya lo venía integrando a las prácticas cotidianas del plantel profesional. En Sudamérica lo describen como un lateral izquierdo moderno de gran zancada y excelente ataque.

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Si Scaloni lo pone, Simón Escobar estará cerca de una histórica marca de Diego Maradona

Si Simón Escobar logra debutar de manera oficial en esta ventana internacional, se convertirá de forma automática en el segundo jugador más joven de toda la historia en vestir la camiseta de la Selección Argentina de futbol absoluta.

Lionel Scaloni con la selección de Argentina|Agustin Marcarian/REUTERS

Esta situación desató una inevitable comparación con Diego Armando Maradona, quien ostenta el récord de precocidad con el combinado sudamericano. Sin embargo, la analogía responde estrictamente a un factor de edad cronológica al momento de su primera aparición y no a las condiciones futbolísticas de ambos elementos.

Por supuesto que el vínculo estadístico no dictamina una igualdad de talento ni de proyección sobre el terreno de juego. Mientras Diego Maradona edificó su mito como un mediapunta de época, el juvenil del Fortín destaca principalmente por sus condiciones como un férreo defensor lateral.

La decisión de Lionel Scaloni ratifica la política de renovación y detección temprana de talento que impera en el futbol argentino. Con el Mundial en puerta, Escobar podría estar dentro de los que ingresen en el futuro en una convocatoria, pensando en el próximo proceso.

