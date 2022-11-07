Los lesionados del fin de semana rumbo al Mundial de Qatar 2022

A pocos días de que comience la Copa del Mundo Qatar 2022 malas noticias tuvieron varios jugadores este fin de semana en el futbol mundial, además en la última jornada de la Champions League y Europa League.

Jugadores que tenían un lugar casi seguro o que ya se encontraban en la lista de los 26 futbolistas que jugarán el máximo torneo del futbol mundial encontraron su sueño mundialista cortado de tajo a causa de una lesión.

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El jugador de Aston Villa Philippe Coutinho (Brasil) sufrió una lesión en el muslo de su pierna derecha de la cual no llegará a recuperarse a tiempo para la cita mundialista, por lo que el entrenador Tité lo dejó fuera de la lista final.

En la final de la MLS el arquero de Los Ángeles FC Maxime Crépeau (Canadá) impactó con un jugador del Philadelphia Union teniendo como consecuencia fractura de tibia y peroné por lo que se perderá el Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la selección de Arabia Saudita, rival de la Selección Mexicana, en el Mundial, Salman Al-Faraj en un partido de preparación ante Islandia cayó mal y tuvo que ser reemplazado por un fuerte golpe en el hombro izquierdo que pone en duda su participación.

El canadiense Alphonso Davies sufrió una molestia muscular en el partido de Bundesliga del Bayern Munich ante Hertha Berlín, saliendo de cambio en el minuto 17. Si bien no hay parte médico oficial, su lesión preocupa a días de Qatar 2022.

Otro que se perderá el Mundial de Qatar 2022 es el japonés Yuta Nakayama. El jugador del Huddersfield Town sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en partido de la Championship League y tendrá que pasar por el quirófano por lo que el defensor saldrá de la lista definitiva de 26 seleccionados del país del sol naciente.

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El defensor Ben Chilwell (Inglaterra) sufrió una lesión importante en el tendón de la corva durante el último partido ante Dinamo Zagreb por la Champions League. Chelsea adelantó que se perderá el Mundial como consecuencia de la lesión.

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La lesión de Heung-min Son pone a temblar a toda Corea del Sur

Por su parte, el futbolista del Tottenham Heung-min Son (Corea del Sur) será operado para estabilizar la fractura que sufrió en su rostro en partido de la Champions League. Los Spurs informaron que se someterá a una cirugía para estabilizar la fractura alrededor de su ojo izquierda, generando temor en el país asiático por su estado de salud en la previa del debut de Corea del Sur el próximo 24 de noviembre.

La selección de Alemania sufre una baja de último momento porque el delantero Timo Werner debió abandonar de forma tempranera el duelo del RB Leipzig por Champions League por una molestia en su tobillo izquierdo y se someterá a estudios para cerciorar su estado de salud poniendo en duda su participación en la Copa del Mundo.