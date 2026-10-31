¡Lester Martínez levanta la mano! Llega a Riad para retar a Canelo Álvarez o Mbilli

Canelo Álvarez Canelo Álvarez Canelo Álvarez podría encontrar en primera fila a uno de sus posibles próximos rivales. Lester Martínez, campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se encuentra en Riad para presenciar el combate entre el mexicano y Christian Mbilli, con la expectativa de que el resultado abra una puerta para su carrera.

El guatemalteco no llegó a Arabia Saudita únicamente para observar. También aprovechó la ocasión para poner su nombre sobre la mesa y dejar abierta la posibilidad de enfrentar al ganador de una pelea que concentra la atención de la división de los supermedianos.

“Estén atentos, porque también después de esta pelea puedo ser yo el siguiente rival con el que me pueda enfrentar con el ganador”, advirtió Martínez en una entrevista con BoxingScene.

Por ahora, no existe una confirmación de que Canelo vaya a enfrentar al guatemalteco. Sin embargo, la presencia del campeón interino en Riad y su declaración colocan su nombre entre los aspirantes que buscan una oportunidad de alto perfil.

Lester Martinez is in Riyadh to watch #CaneloMbilli from ringside 👀 Could the Guatemalan be next in line to face the winner?🇬🇹 https://t.co/llA6rkhqXX — BoxingScene.com (@boxingscene) October 31, 2026

Lester Martínez espera una oportunidad ante Canelo Álvarez

Martínez también compartió su pronóstico para el combate entre Álvarez y Mbilli. Su análisis se inclinó por la igualdad, sin señalar a un favorito, debido a que conoce de cerca a ambos peleadores.

“Me voy 50-50 porque sé quién es uno y ya peleé con el otro. Entonces creo que sí va a ser una excelente pelea”, explicó el boxeador guatemalteco.

Su presencia en Riad cobra relevancia por su condición de campeón interino del CMB, un organismo que puede desempeñar un papel importante en la definición de los próximos compromisos de la categoría.

Mientras Álvarez y Mbilli se preparan para resolver su combate, el guatemalteco espera que el desenlace también pueda marcar el comienzo de una nueva oportunidad para su carrera.