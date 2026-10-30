Levante vs Atlético de Madrid: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 11 de LaLiga

El futbol español llega con sus actividades de la Jornada 11 tras varios días de descanso tras la intensa actividad del calendario anual. Por ello, he aquí el artículo que te informa cómo y dónde ver EN VIVO el Levante vs Atlético de Madrid. Una partida con injerencia en lo más alto y lo más bajo de la clasificatoria se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Valencia, en punto de las 7 de la mañana en horario mexicano.

¡EL LOCO ABREU SE VOLVIÓ LOCO! INVADIÓ LA CANCHA Y TERMINÓ EXPULSADO 🟥 | Toluca vs Tijuana | J13

¿Qué esperar del Levante vs Atlético de Madrid en LaLiga?

El equipo de Valencia tiene una misión sumamente complicada en casa, pero no tiene tiempo para lamentos, tomando en cuenta que la zona baja está muy cercana (dos puntos de distancia). Por ello, pelearán con sus recursos y con el aliento de su gente para ganar por tercera vez en la campaña. Esto ante el escolta del líder de la liga española.

Por su parte, los colchoneros no tienen margen de error, pues una caída significaría que el Barcelona se les puede escapar y que el Real Madrid los supere en puntaje. Ante eso, las cosas se les están acomodando y han sacado buenos resultados en general, esto en todas sus competiciones. La pregunta es si Diego Simeone descansará algunos futbolistas, tomando en cuenta que el martes jugarán en Champions League contra el Bayern Múnich.

¿Dónde ver EN VIVO el Levante vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Este medio ha peleado por mantenerse como opción única de transmisión de la liga española en México. Por ello, comprobando los datos con los proveedores directamente, se indica que SKY e IZZI tienen los derechos. Investiga muy bien cómo está el tema con la oferta de Izzi, que es la más reciente en incorporarse como medio para pasar los duelos de LaLiga. Con estas opciones también tienes acceso a la Copa del Rey y la Bundesliga.

Posibles alineaciones Levante vs Atlético de Madrid