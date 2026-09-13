Levante vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 13 de septiembre de la jornada 5 de La Liga de España; marcador online

El FC Barcelona visita al Levante este domingo 13 de septiembre de 2026 en el marco de la Jornada 5 de LaLiga. El encuentro iniciará en punto de las 08:15 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Ciudad de Valencia.

El conjunto blaugrana se presenta como líder en solitario y con paso perfecto en el certamen español: cuatro triunfos en cuatro jornadas y una producción arrolladora de 17 goles a favor. Con el ritmo encendido tras apabullar 5-0 al Valencia en su última salida liguera y golear 5-1 al Feyenoord en su estreno de Champions League, el ataque comandado por Lamine Yamal y Raphinha llega en su punto más alto.

Por su parte, el Levante arriba con la motivación de hilar tres fechas consecutivas sin conocer la derrota, balance que lo sitúa a mitad de tabla con cinco unidades. Si bien viene de sellar empates sin anotaciones fuera de casa frente a Osasuna y Málaga, los granotas demostraron su poderío ofensivo en casa con un reciente 5-2 sobre el Real Betis, fortaleza que buscarán replicar para frenar la maquinaria catalana.

