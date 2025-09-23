deportes
Levante vs Real Madrid: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 6 de La Liga

Sigue en vivo el resultado del partido entre el Levante y el Real Madrid de la jornada 6 de La Liga de España por el sitio de TV Azteca Deportes.

Erick De la Rosa
El Real Madrid visitará la cancha del Levante en busca de las tres unidades y continuar perfecto en la actual temporada de La Liga 2025-2026. El club merengue hila cinco victorias en el torneo liguero y un triunfo los alejaría aún más del FC Barcelona. Por otro lado, el Levante es décimo sexto en la tabla con cuatro unidades y el descenso está a un solo punto.

Para este partido, Xabi Alonso tendrá la baja de Trent Alexander Arnold, quien se lesionó en el partido de la UEFA Champions League frente al Olympique de Marsella y seguramente será Dani Carvajal el titular. Aunado a ello, veremos a Kylian Mbappé a la ofensiva y la duda será si Vinicius Jr o Rodrygo lo acompañen.

