Hay una leve paternidad: así va el historial entre Pumas y Pachuca por Liguilla

Pumas y Pachuca disputan las Semifinales de la Liguilla Clausura 2026. Es su primer enfrentamiento en semis tras décadas de rivalidad. Previamente, chocaron en seis eliminatorias a duelo directo con un saldo equilibrado de tres triunfos por bando. La paridad define este duelo histórico de la Liga BBVA MX, pero hay una leve paternidad si se toman en cuenta las instancias.

En cuanto a partidos propiamente dichos, el historial registra 10 partidos de Liguilla entre ambos. Pachuca suma tres victorias y Pumas dos. Han empatado en cinco ocasiones. Estos números incluyen series de Cuartos de Final, una Final y duelos de Play-In. Mientras tanto, la UNAM comparte un récord con Chivas en esta Liga MX y tiene una leve paternidad en el cruce vs. Los Tuzos.

Crédito: Mexsport

Los antecedentes entre Pachuca y Pumas en Liguilla de la Liga BBVA MX

En el Apertura 2006, los Tuzos avanzaron en Cuartos de Final. La revancha universitaria llegó en la Final del Clausura 2009 en lo que, para nosotros, los de la UNAM inclinaron la balanza en la “paternidad” sobre Pachuca. Pues Pumas alzó el trofeo gracias a un gol de Pablo Barrera en tiempos extras. Aquel título representa el máximo triunfo de sus enfrentamientos directos.

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Pachuca dominó los Cuartos del Clausura 2014 con una goleada en el Estadio Olímpico Universitario. Seis años después, en el Apertura 2020, la UNAM eliminó a los hidalguenses por la mínima diferencia. Ambos equipos han intercambiado golpes contundentes durante las últimas décadas.

Los antecedentes más recientes ocurrieron en la fase de Play-In. En 2024, Pumas avanzó mediante los penales tras un empate sin goles. Sin embargo, en el Apertura 2025, Pachuca se impuso con autoridad. Este cruce en Semifinales romperá el empate histórico en series ganadas.

Antecedentes del Pumas vs. Pachuca en Liguilla