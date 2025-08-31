El calvario de Hamilton en Ferrari no tiene fin: ahora sancionado para la próxima carrera en Monza

La etapa de Lewis Hamilton con Ferrari parece marcada por las tormentas desde su inicio… y ahora la lluvia arrecia. El siete veces campeón del mundo, que ya venía cargando con críticas y resultados muy por debajo de lo esperado en su primera campaña vestido de rojo, ha recibido una nueva noticia que agrava su panorama: será sancionado con cinco posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio de Italia.

Te puede interesar: ¡El jefe de Ferrari estalla contra Lewis Hamilton!: “Es un exagerado”

El incidente que detonó la sanción ocurrió en Zandvoort, durante el Gran Premio de Países Bajos. Hamilton, que abandonó en la vuelta 23 tras un accidente, ya estaba bajo investigación antes incluso de que comenzara la carrera. Los comisarios determinaron que el británico no redujo suficientemente la velocidad bajo doble bandera amarilla durante las vueltas de reconocimiento y formación, una falta que en circunstancias normales habría significado diez posiciones de castigo.

🚨 Lewis Hamilton will receive a five-place grid penalty for Monza for "failing to slow under double yellow flags" during the race at Zandvoort#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CslTwH9RRl — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

El golpe de la FIA y su justificación

Tras revisar la telemetría, los oficiales concluyeron que Hamilton sí bajó la velocidad, pero no lo suficiente como para considerarlo seguro. La reducción de apenas 20 km/h fue calificada como “insignificante”, y aunque se tomó en cuenta que levantó el pie antes de entrar al pit lane, la sanción quedó establecida en cinco lugares en la parrilla de Monza, además de dos puntos de penalización en su superlicencia.

La decisión llega en un momento crítico para Ferrari: el equipo soñaba con brillar en casa, en el templo de Monza, pero ahora su fichaje estrella partirá condicionado.

Te puede interesar: ¿Checo Pérez se retirará de la F1 al término de su contrato con Cadillac? Esto fue lo que dijo

¡Checo Pérez está de vuelta! Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac tras 8 meses de ausencia

Hamilton y Ferrari, bajo presión en Monza

El resultado es devastador para las expectativas del equipo. Hamilton aún no logra un podio en 14 Grandes Premios con Ferrari, mientras que Charles Leclerc ha salvado la honra con varias actuaciones destacadas. Ahora, en el circuito más emblemático de Italia, los tifosi tendrán que esperar una remontada épica de su piloto estrella.

Le llueve sobre mojado a Hamilton. El fichaje más mediático en años no ha traído los frutos esperados, y con cada carrera, las dudas crecen.