Navidad con historia: Leyendas de Grandes Ligas que nacieron un 25 de diciembre

La Navidad suele asociarse con regalos, familia y celebración, pero para el beisbol de Grandes Ligas también es una fecha especial por otra razón: varios de los mejores peloteros en la historia nacieron un 25 de diciembre.

Figuras que marcaron época, rompieron récords y construyeron legados dignos del Salón de la Fama llegaron al mundo justo en el día más festivo del calendario.

A continuación, repasamos a los ligamayoristas más destacados que vieron la primera luz en Navidad y que se convirtieron en auténticos regalos para el beisbol.

Rickey Henderson, el regalo más veloz del beisbol

Hablar de nacidos un 25 de diciembre obliga a comenzar con Rickey Henderson. Nacido en 1958, el legendario jardinero es el líder histórico en bases robadas y uno de los jugadores más espectaculares que ha visto el diamante. Fue diez veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1990 con los Atléticos de Oakland.

Sus números siguen impresionando: 1,406 bases robadas que, sumadas, equivalen a casi 24 millas recorridas únicamente robando almohadillas.

Henderson cambió la forma de jugar el beisbol con su velocidad, su energía y su personalidad. Su fallecimiento en diciembre de 2024, a los 65 años, dejó un vacío enorme, pero su legado permanece intacto como uno de los mejores de todos los tiempos.

De Fox a Trillo: clase, defensa y dominio en Navidad

Otro nombre histórico es Nellie Fox, nacido en 1927 y exaltado al Salón de la Fama en 1997. Fue el corazón de los Medias Blancas de Chicago en los años 50 y pieza clave en la histórica doble matanza junto al venezolano Luis Aparicio.

Su temporada de 1959, cuando fue MVP y llevó a Chicago a la Serie Mundial, es inolvidable. Su disciplina al bate era tal que su máximo de ponches en una campaña fue apenas de 18.

Más atrás en el tiempo aparece Pud Galvin, nacido en 1856, uno de los pioneros del beisbol. Terminó su carrera con 1,807 ponches en una era donde eso era casi impensable. Su efectividad de 1.86 como novato lo convirtió en una referencia histórica y lo llevó al Salón de la Fama en 1965.

La lista también incluye a Manny Trillo, nacido en 1952, recordado por su defensa impecable en la segunda base. Ganó tres Guantes de Oro y fue figura clave en los Filis campeones de la Serie Mundial de 1980, año en el que también fue MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El toque internacional de Okajima y otros nombres

Hideki Okajima, nacido en 1975, llevó el talento japonés a otro nivel en Grandes Ligas. Con los Medias Rojas de Boston fue pieza fundamental del bullpen campeón en 2007 y se convirtió en el primer japonés en lanzar en una Serie Mundial.

Además, el 25 de diciembre también vio nacer a jugadores como el colombiano Nabil Crismatt y el dominicano Willy Taveras, velocista que lideró la Liga Nacional en bases robadas en 2008.

Definitivamente, la Navidad también sabe a beisbol y, para la historia de Grandes Ligas, ha sido una fecha verdaderamente bendita.

