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Galería | Cruz Azul pita en el Estadio Azteca ante Xolos
La Máquina derrotó con gol de Elías Hernández al conjunto de Tijuana.
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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería
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