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Galería | Cruz Azul pita en el Estadio Azteca ante Xolos

La Máquina derrotó con gol de Elías Hernández al conjunto de Tijuana.

Por: Azteca Deportes

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Emiliano/MEXSPORT | Galería

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Emiliano/MEXSPORT | Galería

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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Galería

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David Leah/MEXSPORT | Galería

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David Leah/MEXSPORT | Galería

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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Cruz Azul

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Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | Cruz Azul

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