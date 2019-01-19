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Galería | Cruz Azul suma triunfo ante Tigres

Cruz Azul logró su primera victoria este sábado al despachar a Tigres por la mínima diferencia.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_gd2acvn4

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wnkar5vy

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ru9c6o0v

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_g0od3m6h

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_gox8avub

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_49vol0ya

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_cu8nscs9

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_m7ndd9f8

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4iokpxf8

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zydr3hn5

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_gd2acvn4

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_wnkar5vy

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ru9c6o0v

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_g0od3m6h

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_gox8avub

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_49vol0ya

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_cu8nscs9

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_m7ndd9f8

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4iokpxf8

Jorge Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zydr3hn5

Tony Garcia/MEXSPORT | Galería

KAL|1_gd2acvn4
KAL|1_wnkar5vy
KAL|1_ru9c6o0v
KAL|1_g0od3m6h
KAL|1_gox8avub
KAL|1_49vol0ya
KAL|1_cu8nscs9
KAL|1_m7ndd9f8
KAL|1_4iokpxf8
KAL|1_zydr3hn5

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