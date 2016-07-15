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Galería de la Jornada 1 del Apertura 2016
Las mejores imágenes del inicio del Apertura 2016
Tijuana en busca de sacar el triunfo en casa
La tijera que se fue desviada de Caraglio
La disputa del balón es constante
A pesar de la desventaja no desmotiva a los Monarcas
Veracruz
Querétaro
Emanuel Villa adelantó a Gallos Blancos ante Veracruz
Monterrey
Puebla
Dorlan Pabón abrió el marcador por la vía de la pena máxima
Cristian Campestrini celebra el gol de Puebla
León
Pachuca
Hirving Lozano anotó dos goles en la victoria de Pachuca por 5-1 ante León
Alfonso Blanco
Rodolfo Pizarro
Atlas
Toluca
Martín Barragán marcó el primer gol de Atlas en el torneo
Miguel Centeno celebrando el gol de Enrique Triverio
América
Chiapas
Darwin Quintero anotó el primer gol del América
Silvio Romero sentenció el partido al minuto 90
Necaxa
Cruz Azul
Necaxa vs Cruz Azul
Joffre Guerrón
Tijuana en busca de sacar el triunfo en casa
La tijera que se fue desviada de Caraglio
La disputa del balón es constante
A pesar de la desventaja no desmotiva a los Monarcas
Veracruz
Querétaro
Emanuel Villa adelantó a Gallos Blancos ante Veracruz
Monterrey
Puebla
Dorlan Pabón abrió el marcador por la vía de la pena máxima
Cristian Campestrini celebra el gol de Puebla
León
Pachuca
Hirving Lozano anotó dos goles en la victoria de Pachuca por 5-1 ante León
Alfonso Blanco
Rodolfo Pizarro
Atlas
Toluca
Martín Barragán marcó el primer gol de Atlas en el torneo
Miguel Centeno celebrando el gol de Enrique Triverio
América
Chiapas
Darwin Quintero anotó el primer gol del América
Silvio Romero sentenció el partido al minuto 90
Necaxa
Cruz Azul
Necaxa vs Cruz Azul
Joffre Guerrón