  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería de la Jornada 1 del Apertura 2016

Las mejores imágenes del inicio del Apertura 2016

Por: Erick Calderon

KAL|1_q33cc8ts

Tijuana en busca de sacar el triunfo en casa

KAL|1_7wd9nh2w

La tijera que se fue desviada de Caraglio

KAL|1_ubzfrlk8

La disputa del balón es constante

KAL|1_e9anf2f6

A pesar de la desventaja no desmotiva a los Monarcas

KAL|1_x7xvok3v

Veracruz

KAL|1_p5c6dfrg

Querétaro

KAL|1_eq32ttzq

Emanuel Villa adelantó a Gallos Blancos ante Veracruz

KAL|1_rmvx6iij

Monterrey

KAL|1_j1m9jpyz

Puebla

KAL|1_aiq85ab8

Dorlan Pabón abrió el marcador por la vía de la pena máxima

KAL|1_04xcsp49

Cristian Campestrini celebra el gol de Puebla

KAL|1_tn4f2xce

León

KAL|1_6on20vnr

Pachuca

KAL|1_42ffuf1d

Hirving Lozano anotó dos goles en la victoria de Pachuca por 5-1 ante León

KAL|1_9crw6g8m

Alfonso Blanco

KAL|1_k3dxoewa

Rodolfo Pizarro

KAL|1_rdmvyebh

Atlas

KAL|1_bo3twv70

Toluca

KAL|1_twu9lv2e

Martín Barragán marcó el primer gol de Atlas en el torneo

KAL|1_fdycjfyv

Miguel Centeno celebrando el gol de Enrique Triverio

KAL|1_vtk6ty7r

América

KAL|1_toa75p9f

Chiapas

KAL|1_5u9tdbul

Darwin Quintero anotó el primer gol del América

KAL|1_1qj6h5ne

Silvio Romero sentenció el partido al minuto 90

KAL|1_yli2srmm

Necaxa

KAL|1_b3v02vu8

Cruz Azul

KAL|1_7w0qpy0u

Necaxa vs Cruz Azul

KAL|1_0t92sxxn

Joffre Guerrón

/
KAL|1_q33cc8ts

Tijuana en busca de sacar el triunfo en casa

KAL|1_7wd9nh2w

La tijera que se fue desviada de Caraglio

KAL|1_ubzfrlk8

La disputa del balón es constante

KAL|1_e9anf2f6

A pesar de la desventaja no desmotiva a los Monarcas

KAL|1_x7xvok3v

Veracruz

KAL|1_p5c6dfrg

Querétaro

KAL|1_eq32ttzq

Emanuel Villa adelantó a Gallos Blancos ante Veracruz

KAL|1_rmvx6iij

Monterrey

KAL|1_j1m9jpyz

Puebla

KAL|1_aiq85ab8

Dorlan Pabón abrió el marcador por la vía de la pena máxima

KAL|1_04xcsp49

Cristian Campestrini celebra el gol de Puebla

KAL|1_tn4f2xce

León

KAL|1_6on20vnr

Pachuca

KAL|1_42ffuf1d

Hirving Lozano anotó dos goles en la victoria de Pachuca por 5-1 ante León

KAL|1_9crw6g8m

Alfonso Blanco

KAL|1_k3dxoewa

Rodolfo Pizarro

KAL|1_rdmvyebh

Atlas

KAL|1_bo3twv70

Toluca

KAL|1_twu9lv2e

Martín Barragán marcó el primer gol de Atlas en el torneo

KAL|1_fdycjfyv

Miguel Centeno celebrando el gol de Enrique Triverio

KAL|1_vtk6ty7r

América

KAL|1_toa75p9f

Chiapas

KAL|1_5u9tdbul

Darwin Quintero anotó el primer gol del América

KAL|1_1qj6h5ne

Silvio Romero sentenció el partido al minuto 90

KAL|1_yli2srmm

Necaxa

KAL|1_b3v02vu8

Cruz Azul

KAL|1_7w0qpy0u

Necaxa vs Cruz Azul

KAL|1_0t92sxxn

Joffre Guerrón

KAL|1_q33cc8ts
KAL|1_7wd9nh2w
KAL|1_ubzfrlk8
KAL|1_e9anf2f6
KAL|1_x7xvok3v
KAL|1_p5c6dfrg
KAL|1_eq32ttzq
KAL|1_rmvx6iij
KAL|1_j1m9jpyz
KAL|1_aiq85ab8
KAL|1_04xcsp49
KAL|1_tn4f2xce
KAL|1_6on20vnr
KAL|1_42ffuf1d
KAL|1_9crw6g8m
KAL|1_k3dxoewa
KAL|1_rdmvyebh
KAL|1_bo3twv70
KAL|1_twu9lv2e
KAL|1_fdycjfyv
KAL|1_vtk6ty7r
KAL|1_toa75p9f
KAL|1_5u9tdbul
KAL|1_1qj6h5ne
KAL|1_yli2srmm
KAL|1_b3v02vu8
KAL|1_7w0qpy0u
KAL|1_0t92sxxn

Te Recomendamos