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Galería de la Jornada 11 del Clausura 2017

Mira las mejores imágenes de la jornada de fin de semana en la LigaMX

Por: Azteca Deportes

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Oribe Peralta y Diego Lainez, en Ciudad Universitaria

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Gol | Ángel Zaldivar, de Chivas, celebra su anotación ante Veracruz

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Marcelo Barovero, portero de Necaxa, no puede evitar el gol en contra

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Rogelio Funes Mori celebra el segundo gol de Monterrey

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Mauro Boselli y Rodrigo Salinas, disputando el esférico

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Los entrenadores de Pachuca y Gallos, Diego Alonso y Jaime Lozano

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No faltaron las propuestas de amor en el Estadio Azul

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Cruz Azul y Tigres empataron sin anotaciones en el Azul

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Puebla exhibió un mensaje de despedida para el Maño Ruiz

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