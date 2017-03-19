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Galería de la Jornada 11 del Clausura 2017
Mira las mejores imágenes de la jornada de fin de semana en la LigaMX
Oribe Peralta y Diego Lainez, en Ciudad Universitaria
Gol | Ángel Zaldivar, de Chivas, celebra su anotación ante Veracruz
Marcelo Barovero, portero de Necaxa, no puede evitar el gol en contra
Rogelio Funes Mori celebra el segundo gol de Monterrey
Mauro Boselli y Rodrigo Salinas, disputando el esférico
Los entrenadores de Pachuca y Gallos, Diego Alonso y Jaime Lozano
No faltaron las propuestas de amor en el Estadio Azul
Cruz Azul y Tigres empataron sin anotaciones en el Azul
Puebla exhibió un mensaje de despedida para el Maño Ruiz
Oribe Peralta y Diego Lainez, en Ciudad Universitaria
Gol | Ángel Zaldivar, de Chivas, celebra su anotación ante Veracruz
Marcelo Barovero, portero de Necaxa, no puede evitar el gol en contra
Rogelio Funes Mori celebra el segundo gol de Monterrey
Mauro Boselli y Rodrigo Salinas, disputando el esférico
Los entrenadores de Pachuca y Gallos, Diego Alonso y Jaime Lozano
No faltaron las propuestas de amor en el Estadio Azul
Cruz Azul y Tigres empataron sin anotaciones en el Azul
Puebla exhibió un mensaje de despedida para el Maño Ruiz