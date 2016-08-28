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Galería de la Jornada 7

Estas son las mejores imágenes de la Jornada 7 de la Liga MX

Por: Erick Calderon

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Pumas salió mordido del Estadio Caliente

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EL Xolos pudo mantener su invicto tras ganarle en casa a los Pumas con marcador de 1-0

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El Necaxa logró su primer triunfo en este Apertura 2016 ante el Querétaro

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Los Gallos tuvieron una dolorosa derrota en casa

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Atlas no pudo pasar mas allá del empate en el Estadio Jalisco

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Cruz Azul en los últimos instantes del partido le arrebato los tres puntos a los ‘rojinegros’ y de esta manera llevarse un punto a la capital

KAL|0_gv5655ib

Tigres y Veracruz se enfrentaron en esta Jornada 7

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‘Felinos’ y ‘Tiburones’ repartieron puntos en el Estadio Universitario

KAL|0_au4v0eyc

También Pachuca y Tuzos repartieron puntos con un empate 1-1

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América fue víctima del ‘Rebaño’ que llegó al Estadio Azteca para propinarle un 3-0 a las 'Águilas’

KAL|0_mti09v1h

El América fue cacheteado en un clásico donde festejan sus 100 años

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El ‘Gullit’ Peña se despachó un gol en el clásico

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Con un clima caluroso el Monarcas y el Toluca empataron en el Estadio Alberto Córdoba

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Toluca rescató en los últimos instantes del partido el empate

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Los ‘camoteros’ se metieron a la selva chiapaneca a enfrentar a los Jaguares

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El Puebla logró conseguir tres puntos tras derrotar 2-0 a los Jaguares

KAL|0_o0im7v78

Santos después de un largo tiempo pudo conseguir sumar de a tres derrotando por la mínima al León

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Agustín Marchesín fue pieza fundamental para que los ‘Guerreros’ consiguieran la victoria

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Pumas salió mordido del Estadio Caliente

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EL Xolos pudo mantener su invicto tras ganarle en casa a los Pumas con marcador de 1-0

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El Necaxa logró su primer triunfo en este Apertura 2016 ante el Querétaro

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Los Gallos tuvieron una dolorosa derrota en casa

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Atlas no pudo pasar mas allá del empate en el Estadio Jalisco

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Cruz Azul en los últimos instantes del partido le arrebato los tres puntos a los ‘rojinegros’ y de esta manera llevarse un punto a la capital

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Tigres y Veracruz se enfrentaron en esta Jornada 7

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‘Felinos’ y ‘Tiburones’ repartieron puntos en el Estadio Universitario

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También Pachuca y Tuzos repartieron puntos con un empate 1-1

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América fue víctima del ‘Rebaño’ que llegó al Estadio Azteca para propinarle un 3-0 a las 'Águilas’

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El América fue cacheteado en un clásico donde festejan sus 100 años

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El ‘Gullit’ Peña se despachó un gol en el clásico

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Con un clima caluroso el Monarcas y el Toluca empataron en el Estadio Alberto Córdoba

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Toluca rescató en los últimos instantes del partido el empate

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Los ‘camoteros’ se metieron a la selva chiapaneca a enfrentar a los Jaguares

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El Puebla logró conseguir tres puntos tras derrotar 2-0 a los Jaguares

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Santos después de un largo tiempo pudo conseguir sumar de a tres derrotando por la mínima al León

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Agustín Marchesín fue pieza fundamental para que los ‘Guerreros’ consiguieran la victoria

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