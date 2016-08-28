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Galería de la Jornada 7
Estas son las mejores imágenes de la Jornada 7 de la Liga MX
Pumas salió mordido del Estadio Caliente
EL Xolos pudo mantener su invicto tras ganarle en casa a los Pumas con marcador de 1-0
El Necaxa logró su primer triunfo en este Apertura 2016 ante el Querétaro
Los Gallos tuvieron una dolorosa derrota en casa
Atlas no pudo pasar mas allá del empate en el Estadio Jalisco
Cruz Azul en los últimos instantes del partido le arrebato los tres puntos a los ‘rojinegros’ y de esta manera llevarse un punto a la capital
Tigres y Veracruz se enfrentaron en esta Jornada 7
‘Felinos’ y ‘Tiburones’ repartieron puntos en el Estadio Universitario
También Pachuca y Tuzos repartieron puntos con un empate 1-1
América fue víctima del ‘Rebaño’ que llegó al Estadio Azteca para propinarle un 3-0 a las 'Águilas’
El América fue cacheteado en un clásico donde festejan sus 100 años
El ‘Gullit’ Peña se despachó un gol en el clásico
Con un clima caluroso el Monarcas y el Toluca empataron en el Estadio Alberto Córdoba
Toluca rescató en los últimos instantes del partido el empate
Los ‘camoteros’ se metieron a la selva chiapaneca a enfrentar a los Jaguares
El Puebla logró conseguir tres puntos tras derrotar 2-0 a los Jaguares
Santos después de un largo tiempo pudo conseguir sumar de a tres derrotando por la mínima al León
Agustín Marchesín fue pieza fundamental para que los ‘Guerreros’ consiguieran la victoria
Pumas salió mordido del Estadio Caliente
EL Xolos pudo mantener su invicto tras ganarle en casa a los Pumas con marcador de 1-0
El Necaxa logró su primer triunfo en este Apertura 2016 ante el Querétaro
Los Gallos tuvieron una dolorosa derrota en casa
Atlas no pudo pasar mas allá del empate en el Estadio Jalisco
Cruz Azul en los últimos instantes del partido le arrebato los tres puntos a los ‘rojinegros’ y de esta manera llevarse un punto a la capital
Tigres y Veracruz se enfrentaron en esta Jornada 7
‘Felinos’ y ‘Tiburones’ repartieron puntos en el Estadio Universitario
También Pachuca y Tuzos repartieron puntos con un empate 1-1
América fue víctima del ‘Rebaño’ que llegó al Estadio Azteca para propinarle un 3-0 a las 'Águilas’
El América fue cacheteado en un clásico donde festejan sus 100 años
El ‘Gullit’ Peña se despachó un gol en el clásico
Con un clima caluroso el Monarcas y el Toluca empataron en el Estadio Alberto Córdoba
Toluca rescató en los últimos instantes del partido el empate
Los ‘camoteros’ se metieron a la selva chiapaneca a enfrentar a los Jaguares
El Puebla logró conseguir tres puntos tras derrotar 2-0 a los Jaguares
Santos después de un largo tiempo pudo conseguir sumar de a tres derrotando por la mínima al León
Agustín Marchesín fue pieza fundamental para que los ‘Guerreros’ consiguieran la victoria