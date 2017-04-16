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Galería | Jornada 14, Clausura 2017
¡Checa las mejores imágenes de la jornada!
Chiapas vs Xolos
Chiapas vs Xolos
Monarcas vs León
Monarcas vs León
Pachuca vs Chivas
Tigres vs León
Pachuca vs Chivas
Tigres vs Pumas
Veracruz vs Necaxa
Veracruz vs Necaxa
América vs Querétaro
América vs Querétaro
Toluca vs Rayados
Toluca vs Rayados
Cruz Azul vs Puebla
Puebla vs Cruz Azul
Chiapas vs Xolos
Chiapas vs Xolos
Monarcas vs León
Monarcas vs León
Pachuca vs Chivas
Tigres vs León
Pachuca vs Chivas
Tigres vs Pumas
Veracruz vs Necaxa
Veracruz vs Necaxa
América vs Querétaro
América vs Querétaro
Toluca vs Rayados
Toluca vs Rayados
Cruz Azul vs Puebla
Puebla vs Cruz Azul